Re Carlo, ultime notizie. Le parole per William stroncano Harry: è crisi profonda

Re Carlo a Cardiff rende omaggio a William. Harry è sempre più isolato e in crisi anche per colpa di Meghan Markle che lo estromette

Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo e Camilla hanno ricevuto un caloroso benvenuto al Senedd di Cardiff. I Sovrani si sono recati lì in visita, a conclusione della loro settimana di lavoro, per le celebrazioni del 25esimo anniversario. Anche se sono apparsi sereni e tranquilli in pubblico, un tempesta si sta per scatenare sopra di loro e la causa è sempre Harry che non trova pace dopo che Meghan Markle lo ha escluso dal suo progetto imprenditoriale.

Carlo e Camilla accolti trionfalmente

Camilla è comparsa da sola a Wimbledon mercoledì 10 luglio mentre Carlo è rimasto a Palazzo a riposarsi. Il Re deve ancora fare i conti col cancro e per questo deve riguardarsi, anche se ha dimostrato di dare priorità alla Corona piuttosto che alla sua salute. In ogni caso aveva bisogno di recuperare le energie per andare a Cardiff dove lui e Camilla sono stati accolti dalla Guardia d’onore e dai rappresentanti delle istituzioni locali.

La Regina consorte indossava uno dei suoi spolverini rosa confetto, abbinato a un cappello color crema. Lei e Carlo si sono fermati a salutare e a stringere le mani alla gente che si era radunata per accoglierli. Il Re ha anche pronunciato un discorso, dando prova di conoscere il gallese. “La Regina e io siamo così felici di unirci a voi oggi mentre celebriamo questa importante pietra miliare nella nostra storia”, queste le sue parole che gli hanno valso un caloroso applauso.

Carlo, le parole per William lasciano il segno

Poi ha reso omaggio a suo figlio William che ha ereditato da lui il titolo di Principe del Galles: “È stato per me un immenso piacere vedere che il rapporto di mio figlio con questa terra speciale continua”.

Insomma, la visita di Carlo e Camilla non poteva andare meglio di così e le parole pronunciate dal Re a favore del suo primogenito sono apparse sincere, dimostrando il forte legame che c’è tra loro, a riprova che la Monarchia è salda. Parole che probabilmente hanno un suono particolare all’orecchio di Harry.

Harry in crisi profonda

Ma l’altra faccia della medaglia non è così brillante. Ovviamente ci riferiamo a Harry che sta creando problemi su problemi, anche a migliaia di chilometri di distanza, compreso il progetto di un libro con rivelazioni bomba da pubblicare dopo la morte di suo padre Carlo.

Una nuova questione riguardante i Sussex è all’ordine del giorno. Meghan Markle ha escluso Harry dal suo nuovo progetto imprenditoriale, ossia l’American Riviera Orchard. Lucie Green, una stratega del branding, ha sottolineato come questa mossa dovrebbe far crescere le vendite, perché dimostrerebbe che Meg vuole farcela senza sfruttare i legami con la Famiglia Reale.

Carlo non potrebbe essere più che d’accordo. Ma a soffrire è Harry che si sentirebbe escluso e incompreso da tutto e da tutti. Da suo padre che elogia William, ma anche da sua moglie che sembra respingerlo come qualcosa di scomodo. E in fondo le voci di tensioni si susseguono da anni sui Sussex che starebbero insieme solo per opportunismo, almeno da parte di Lady Markle.

Il Re teme che la crisi profonda che starebbe vivendo suo figlio Harry comprometta definitivamente la possibilità di un incontro tra loro a Balmoral, incontro che avrebbe dovuto riavvicinarli una volta per tutte.