Re Carlo, divorzio Harry e Meghan Markle, chi ha più da perdere

Fonte: Getty Images Meghan Markle e il Principe Harry

Re Carlo potrebbe presto dover affrontare un altro problema, il divorzio di Harry e Meghan Markle. I rumors si sono fatti più insistenti negli ultimi tempi tanto da rendere plausibile un’imminente separazione.

Divorzio Harry e Meghan Markle, il problema di Re Carlo

Se Harry e Meghan Markle divorziassero davvero, Re Carlo si troverebbe di fronte a una situazione spinosa circa suo figlio. Infatti, è probabile che il Duca di Sussex pensi di tornare in Inghilterra in seguito alla separazione dalla moglie. Anche perché, da quando alla Casa Bianca c’è Donald Trump, Harry non è gradito negli States.

Ma cosa potrebbe fare una volta tornato a Londra? Certo, non potrebbe riprendere il suo ruolo a Corte. William non lo tollererebbe e poi è troppo una mina vagante per affidargli incarichi delicati in rappresentanza della Corona.

Harry però resta pur sempre il figlio del Re e quindi ci si aspetta che Carlo lo sistemi da qualche parte, senza però minare gli equilibri di Corte e senza fare smaccati favoritismi. Insomma, il Sovrano potrebbe trovarsi paralizzato da questa situazione.

D’altro canto, Harry potrebbe scegliere di restare in California, per vedere il più spesso possibile i suoi figli, Archie e Lilibet. Infatti, è impensabile che Meghan ceda sui bambini e li lasci andare in Inghilterra con il padre. Anche perché lì sarebbero sotto la tutela del Re in quanto suoi nipoti. Insomma, la situazione è più intricata di quanto sembri.

Divorzio Harry e Meghan Markle, chi perde di più

Proprio le difficoltà che seguirebbero al divorzio, c’è chi ritiene impossibile che Harry e Meghan procedano con una separazione legale. Se proprio arriveranno a non sopportare più di convivere sotto lo stesso tetto, potrebbero sceglie di lasciarsi ma senza divorziare. Un po’ come hanno fatto Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover.

Paul Burell, ex maggiordomo di Diana che conosce molto bene Harry, ha però un’altra idea. Ritiene infatti che il Principe e Lady Markle non divorzieranno mai, perché non hanno intenzione di farlo. Soprattutto, Harry lo impedirebbe con tutte le sue forze, perché molto legato e dipendente dalla moglie. Questa sarebbe la vera motivazione del mancato divorzio, stando all’ex dipendente del Palazzo.

Burrell ha infatti dichiarato: “Nonostante le pressioni esercitate sul loro matrimonio e sul loro stile di vita, personalmente credo che non ci siano segnali di divorzio perché Harry perderebbe troppo”. E ha aggiunto: “Penso che Meghan e Harry abbiano un obiettivo comune: diventare il più ricchi possibile nel più breve tempo possibile. “Un equilibrio che funziona per il bene del loro marchio, del loro matrimonio”.

Un’altra fonte vicina alla coppia nega che stiano divorziando e ha confessato: “Meghan e Harry sanno di essere legati l’uno all’altro e che il loro valore risiede nella loro relazione. Anche se volessero separarsi, non potrebbero. Sinceramente, sono ossessionati l’uno dall’altro. Sono solo due narcisisti”.