Re Carlo, Meghan Markle cambia strategia e torna con Harry

Re Carlo e Meghan Markle non si incontrano da oltre due anni. Ma ora lei è in grande difficoltà ed è costretta a rivedere i suoi piani

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle si sta rendendo conto che tagliare tutti i legami con Re Carlo non è un metodo vincente per avere successo, fama e denaro. Così, sta cambiando strategia per rinnovare la sua immagine e ottenere consenso. Da qui la decisione di raggiungere Harry agli Invictus Games.

Re Carlo e la rottura con Meghan Markle

Re Carlo non vede di persona Meghan Markle dalla morte di Elisabetta II, ossia dal settembre 2022. Quella è stata l’ultima volta in cui la Duchessa del Sussex ha soggiornato in Gran Bretagna. In quella occasione, il Sovrano non la volle tra i piedi a Balmoral, subito dopo il trapasso di sua madre, bollandola come “persona non gradita”.

Meghan poi presenziò ai funerali e accompagnò il marito, insieme a Kate Middleton e a William, a Windsor per leggere i messaggi di condoglianze lasciati dai sudditi.

Da allora non ha avuto più nessun incontro con Carlo e famiglia. E tutte le volte che Harry è tornato a Londra, lo ha lasciato andare da solo. Suo marito avrebbe voluto portare in Gran Bretagna i figli Archie e Lilibet e forse avrebbe accettato l’invito di suo padre Carlo a Balmoral in estate o a Sandringham per Natale. Ma Meghan si è sempre rifiutata di avere contatti diretti con la Famiglia Reale e ha vietato a Harry di portare i bambini in Inghilterra senza di lei. Ergo? Ogni rapporto con il Re è stato interrotto e anche Harry è stato condizionato dalla scelta della moglie.

Meghan Markle cambia strategia

Ma adesso Lady Markle si sta accorgendo che troncare le relazioni con la Famiglia Reale non le ha portato alcun vantaggio. Ormai, ha già raccontato tutto quello che poteva sulla vita di Palazzo, diventando in più occasioni eccessiva e stucchevole nel recitare la parte della vittima.

L’opinione pubblica britannica le dà contro e anche negli USA si stanno stancando di lei. Ora poi con Trump alla Casa Bianca la situazione per lei si sta facendo davvero difficile. In quattro anni non è riuscita a tornare a Hollywood, le sue imprese commerciali sono fallite o non hanno portato i guadagni sperati, persino Archewell, l’associazione benefica creata con Harry fatica a trovare benefattori.

Dunque, a Meghan non resta che smorzare i toni e cercare di farsi ben volere di nuovo da Carlo. Così, per cominciare rivedere l’idea delle carriere separate tra lei e il marito. In questa ottica ha deciso di accompagnare Harry agli Invictus Games che si terranno in Canada.

Meghan Markle con Harry agli Invictus Games

La cerimonia di apertura si terrà l’8 febbraio a Vancouver e Meg ci sarà. Un cambiamento di strategia dunque che coincide con il cambiamento della agenzia che si occupa delle comunicazioni della coppia. I Sussex si sono affidati a Three Gate Strategies. La nuova direzione punta su apparizioni e iniziative congiunte, dopo mesi di impegni individuali.

La responsabile della agenzia di comunicazione è Ashley Hansen. Una fonte ha raccontato: “Ci sarà un’attenzione rinnovata sui Sussex come coppia, come marchio e la loro presentazione come coppia e famiglia”, ha affermato la fonte. “I Sussex hanno deciso di fare un passo indietro e lasciare che Ashley prenda le redini del loro piano di pubbliche relazioni”.