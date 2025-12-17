Re Carlo trema, Meghan Markle e Harry annunciano un nuovo matrimonio in tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Il bacio tra Harry e Meghan Markle

Ogni giorno la serenità di Re Carlo è turbata da qualche dichiarazione o da qualche gesto che Harry e Meghan Markle fanno dall’altra parte del mondo. Adesso la coppia ha annunciato un nuovo progetto con Netflix che prevede anche un matrimonio.

Re Carlo, un Natale poco sereno

Reduce dal pranzo natalizio a Palazzo con tutti i membri della Famiglia Reale, tranne naturalmente Harry e Meghan e Andrea e Sarah, Re Carlo è in procinto di godersi le feste di Natale a Sandringham. Tra l’altro l’anno si sta concludendo nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda la sua salute visto che sta diminuendo le cure contro il cancro.

Il 25 dicembre sarà raggiunto al castello anche da suo figlio William, Kate Middleton e i tre nipoti, oltre alla Principessa Anna e al Principe Edoardo con famiglia.

Secondo fonti vicine a Palazzo, Carlo era tentato di invitare a Sandringham in modo ufficiale anche Harry, Meghan Markle e i loro due bambini, Archie e Lilibet. Ma William non è molto d’accordo. E probabilmente il Re darà ragione al suo primogenito, visto il nuovo annuncio dei Duchi del Sussex.

Harry e Meghan Markle, nuovo progetto con Netflix

Infatti, stando a fonti americane, Harry e Meghan Markle hanno appena siglato un nuovo accordo per un altro progetto su Netflix.

Il Duca e la Duchessa del Sussex produrranno un imminente adattamento del libro The Wedding Date di Jasmine Guillory che sarà visibile su Netflix. Il progetto è realizzato dalla loro Archewell Productions insieme a Tracy Ryerson. Il romanzo è stato adattato da Tracy Oliver, che è diventata la prima donna di colore a scrivere un film che ha incassato oltre 100 milioni di dollari al botteghino mondiale con il successo Girls Trip nel 2017.

Guillory ha pubblicato The Wedding Date nel 2018 ed è il primo di una serie di sei romanzi che hanno avuto un discreto successo. Si tratta di un libro molto leggero e divertente la cui protagonista lavora per il sindaco della città. Al centro c’è l’incontro tramite un falso appuntamento con un uomo, ma lil destino porterà a una evoluzione inaspettata del loro rapporto.

Questo progetto fa parte dell’accordo milionario che Harry e Meghan hanno siglato con Netflix la scorsa estate. “Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Netflix e di ampliare la nostra collaborazione includendo il marchio As ever”, ha dichiarato Meghan in una nota. “Io e mio marito ci sentiamo ispirati dai nostri partner che lavorano a stretto contatto con noi e con il nostro team di Archewell Productions per creare contenuti ponderati che spaziano tra i generi e che hanno un riscontro globale e celebrano la nostra visione comune”.

Per lo meno, questa volta non si parlerà di loro né della Famiglia Reale. Ma ciò nonostante, Carlo non riesce a dormire sonni tranquilli.

