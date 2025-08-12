Harry d'Inghilterra e Meghan Markle hanno rinnovato il loro accordo con Netflix, come comunicato dalla piattaforma, e saranno protagonisti di nuovi progetti

Da settimane Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono al centro di diverse indiscrezioni. Prima si è parlato di alcune presunte difficoltà economiche della coppia e di un possibile loro rientro in Inghilterra, in seguito i Duchi di Sussex sono stati avvicinati al nome di Andrea di York e agli scandali che lo vedono protagonista.

Ma un comunicato di Netflix ha adesso messo Harry d’Inghilterra e Meghan Markle nuovamente al centro delle cronache internazionali, visto che la famosa piattaforma di streaming ha deciso di rinnovare il contratto di collaborazione con i Duchi di Sussex.

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, il contratto Netflix

Dopo tante indiscrezioni a riguardo, Netflix ha rilasciato un comunicato ufficiale sull’accordo che li lega a Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. La Archewell Productions, infatti, ha rinnovato la sua partnership creativa con Netflix con: “Un accordo pluriennale di prelazione per tutti i suoi progetti cinematografici e televisivi”.

Il primo contratto con i Duchi di Sussex era stato stilato nel 2020 e aveva portato a diverse produzioni di successo: “‘Harry & Meghan’ ha debuttato su Netflix nel dicembre 2022 con un totale di 23,4 milioni di visualizzazioni, diventando il documentario più visto di sempre nei suoi primi 4 giorni, e raggiungendo la Top 10 TV inglese in 85 paesi. La serie è la quinta serie documentaristica più popolare di sempre su Netflix. ‘With Love, Meghan’ ha debuttato nella Top 10 TV globale e ha raggiunto la Top 10 in 24 paesi. La serie ha avuto 5,3 milioni di visualizzazioni nella prima metà del 2025, diventando la serie culinaria più vista su Netflix dalla sua uscita”.

A riguardo Meghan Markle ha rilasciato una dichiarazione: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Netflix e di ampliare la nostra collaborazione includendo il marchio ‘As ever’. Mio marito e io ci sentiamo ispirati dai nostri partner che lavorano a stretto contatto con noi e con il team di Archewell Productions per creare contenuti di qualità, che spaziano tra generi diversi e che hanno un riscontro globale e celebrano la nostra visione comune”.

Anche Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, ha espresso la sua soddisfazione a riguardo: “Harry e Meghan sono voci influenti, le cui storie trovano eco nel pubblico di tutto il mondo. La risposta al loro lavoro parla da sola: Harry e Meghan hanno offerto agli spettatori uno sguardo intimo sulle loro vite ed è rapidamente diventata una delle nostre docuserie più viste. Più di recente, i fan sono stati ispirati da ‘With Love, Meghan’, con i prodotti della nuova linea ‘As ever’ che vanno costantemente esauriti in tempi record. Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Archewell Productions e di intrattenere insieme i nostri abbonati”.

I prossimi progetti

Il comunicato stampa che svelava il rinnovo del contratto che lega i Duchi di Sussex a Netflix rivelava anche alcuni dei loro futuri progetti. Meghan Markle sarà impegnata nella seconda stagione di With Love e, in seguito sarà protagonista di un appuntamento speciale natalizio: “‘With Love, Meghan: Holiday Celebration’, un nuovo episodio speciale di ‘With Love, Meghan’ su Netflix a dicembre. Unisciti a Meghan a Montecito per una magica festa natalizia. Insieme ad amici e familiari addobbano le sale, creano banchetti natalizi, realizzano regali sentiti e condividono tante risate, con semplici istruzioni da seguire da casa. È una meraviglia natalizia con calore, tradizione e una generosa dose di gioia”.

Ma la casa di produzione di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle curerà anche Meet Me at the Lake: “Un lungometraggio romantico tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Carley Fortune”. Masaka Kids, A Rhythm Within, invece, racconterà, nello stile del documentario, una comunità vibrante dell’Uganda: “Dove i bambini orfani trasformano le difficoltà in gioia, danzando verso la guarigione, il senso di appartenenza e la promessa di un futuro migliore”.

Netflix continuerà a collaborare con la Duchessa di Sussex anche al brand As Ever: “Il marchio, sviluppato in collaborazione con Netflix, continuerà a espandersi in nuove categorie di prodotti, con articoli che continueranno a essere lanciati durante tutto il resto dell’anno”. Non si escludono altri progetti.