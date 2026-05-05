Al Bano e lo sfogo contro Romina Power: Cristel e Yari si schierano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Al Bano Carrisi

C’è aria di tempesta nella grande famiglia di Al Bano Carrisi dopo le dichiarazioni del cantante in risposta all’intervista rilasciata da Romina Power a Francesca Fagnani. Al centro di tutto il caso legato alla dolorosa scomparsa di Ylenia Carrisi, primogenita dell’ex coppia.

Cosa è successo fra Romina Power e Al Bano Carrisi

Partiamo dall’inizio e dalle parole di Romina Power che, durante l’intervista fatta a Belve, aveva risposto ad alcune domande di Francesca Fagnani su Ylenia Carrisi, figlia della cantante e di Al Bano, scomparsa misteriosamente nel 1993. A distanza di anni Al Bano e Romina, che furono messi a durissima prova da quel tragico evento, hanno idee molto diverse sul destino di Ylenia.

Romina Power infatti è sempre stata convinta che la figlia sia ancora viva, mentre Al Bano, seppur con grande sofferenza, pensa che sia morta. “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte – aveva spiegato Romina a Francesca Fagnani -. Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più”. In quell’occasione la Power aveva anche spiegato come quell’avvenimento avesse causato la rottura definitiva con Al Bano: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”.

La risposta di Al Bano non è tardata ad arrivare. Ospite di Domenica In, il cantante è apparso particolarmente provato e si è sfogato, rispondendo alle parole dell’ex moglie. “Al tempo della scomparsa di Ylenia eravamo agli sgoccioli: ho fatto di tutto per salvare quell’unione e la famiglia – ha spiegato -. Avevo l’obbligo di farlo perché la famiglia per me è sempre stata sacra. Sentire Romina dire a Belve che in quel periodo non c’ero mi fa male perché, forse, non mi ha visto. Chi passava quelle notti a New Orleans nei posti più trucidi, con le pistole a ogni angolo, a cercare informazioni su nostra figlia? Come fai a dire che non avevi il mio sostegno? Dov’eri tu? Perché spari queste cose alle mie spalle?”. E poi, prima di scoppiare a piangere, ha aggiunto: “Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio. È solo lì che lei è viva”.

Il messaggio di Cristel Carrisi: “Un narcisista…”

I figli di Al Bano e Romina non sono rimasti in silenzio di fronte a questo botta e risposta che vede i genitori contrapposti.

“E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso”, ha scritto Cristel, senza citare direttamente il padre, ma la tempistica del messaggio apparso sui social sembra legare questa frase proprio all’intervista rilasciata dal padre a Mara Venier.

Più criptico il messaggio di Yari che su Instagram ha scritto: “Grazie a Dio adesso esiste internet e i social non sono più soggetti alla stampa. Detto ciò, vi riporto al discorso musicale”.

L’amore di Romina Power e Al Bano Carrisi è stato capace di far sognare milioni di fan, segnato da un matrimonio da favola e dalla nascita di quattro figli: Ylenia, Cristel, Yari e Romina Jr. Poi la tragedia, nel 1993, con la scomparsa della primogenita, sparita nel nulla durante una vacanza a New Orleans e un vuoto pieno di domande a cui, ancora oggi, nessuno riesce a dare una risposta.