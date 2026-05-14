Al Bano risponde alle accuse delle figlie: “Tutto questo non me lo merito”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Al Bano

Dopo che Cristel e Romina jr hanno preso le parti della madre Romina Power, Al Bano ha deciso di intervenire e commentare le dichiarazioni delle figlie. La disputa familiare è iniziata quando Romina ha raccontato a Belve di non aver sentito il sostegno del marito al momento della scomparsa della figlia Ylenia. “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente”, aveva raccontato seduta sullo sgabello del programma di Francesca Fagnani.

Al Bano, la replica alle figlie Cristel e Romina Jr

Non si placa la tempesta che sta attraversando la famiglia Carrisi. Tutto è iniziato con le durissime dichiarazioni di Romina Power a Belve. Francesca Fagnani aveva chiesto all’artista quanto il dramma della scomparsa della figlia Ylenia avesse pesato sulla fine del matrimonio con Al Bano. Lei, senza troppi giri di parole, aveva risposto: “Quando pensi di avere accanto a te un pilastro e poi, quando ti serve di appoggiarti non lo trovi, cambia tutto”.

Ospite di Domenica In aveva ammesso di “non aver gradito per niente certe battute”, tanto che nel salotto di Mara Venier non era riuscito a contenere l’emozione. Quello che lo ha ferito, aveva confessato, è l’accusa di non essere stato un compagno presente nel momento del bisogno, di aver preferito la carriera alla famiglia. “Io ho tentato di tutto per salvare la nostra unione e la nostra famiglia. Per me la famiglia è sacra. Io ero lì, sono sempre stato lì, ma lei non mi ha neanche visto”.

Da lì sono partite una serie di accuse da parte delle figlie del cantante di Cellino San Marco, che non si sono risparmiate nel commentare lo scambio di battute dei genitori. Nonostante le dichiarazioni durissime di Cristel e Romina Jr, Al Bano ha deciso di non alimentare le polemiche: “Tutto questo non me lo meritavo”, ha confessato ai microfoni di Oggi. Ma ha anche aggiunto: “Lasciamoli in pace i figli. Hanno voluto aiutare la madre, stare dalla sua parte. Non lo condivido, ma non riesco nemmeno a prendermela più di tanto”.

Cosa hanno detto Cristel e Romina Jr

Dopo l’intervento di Al Bano a Domenica In, tutta la famiglia si è schierata dall’una o dall’altra parte. Le parole che hanno fatto più discutere sono quelle di Cristel Carrisi che, pur non nominando direttamente il padre, ha palesemente lasciato intendere di schierarsi le parti della madre: “Nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso”.

Anche Romina Jr ha deciso di difendere la madre in un’intervista a Verissimo: “Mio padre ha estrapolato un minuto di quello che ha detto mia madre a Belve e purtroppo ha reagito in maniera molto sproporzionata in base a quello che ha detto. Non ho parlato con lui per 24 ore dopo quell’intervista. Nelle parole di mamma non c’era malizia, non c’era rancore, lei ha detto che aveva bisogno di sostegno, ma forse quello di papà non era abbastanza. Ma ciò non vuol dire che era assente. Credo che papà abbia ancora una ferita enorme per la scomparsa di mia sorella e per l’epilogo della storia con mamma”.