Sharon Stone, morto il fratello Mike: “Ti auguro la pace”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sharon Stone

Sharon Stone piange il fratello Mike, scomparso a 74 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stata la stessa diva con un post pubblicato su Instagram e un breve messaggio.

Sharon Stone e il commovente addio al fratello Mike

La notizia della morte di Mike Stone è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Pochi infatti sapevano che l’attore e fratello maggiore di Sharon Stone fosse malato da tempo. La famiglia aveva scelto di proteggerlo, mantenendo il più stretto riserbo riguardo le sue condizioni di salute, sino al triste annuncio della sua scomparsa.

A darlo è stata proprio Sharon che ha condiviso su Instagram una foto del fratello, scrivendo: “Mike Stone, mio fratello maggiore, ci ha lasciati. Dopo una lunga malattia. Gli auguriamo pace”. Poche parole per esprimere un grande dolore e la vicinanza dell’attrice ai nipoti.

Nonostante il successo e una carriera straordinaria, Sharon Stone ha vissuto una vita complicata, segnata da grandi dolori. Sono tante le prove difficili che l’attrice ha dovuto affrontare, dagli aborti spontanei, raccontati con estrema sofferenza, all’ictus subito nel 2001.

Sino alla scomparsa del nipotino River, che aveva solamente 11 mesi, e la morte del fratello Patrick, papà del piccolo. La scomparsa di Mike è solo l’ultimo di una lunga lista di lutti che hanno ferito Sharon. La diva, solo qualche tempo fa, aveva raccontato la sua forza e la sua resilienza.

“Per restare felici ci vuole molto coraggio – aveva spiegato -, ancor più disciplina e moltissima concentrazione. Ma ne vale la pena. Ogni giorno decido di alzarmi, di lottare, anche quando in realtà non ne ho voglia o non mi sento abbastanza forte. Ogni giorno. Continuo a dimostrare a me stessa che posso farcela e che sto migliorando”.

Chi era Mike Stone

Michael Stone, conosciuto come Mike, si era costruito una carriera fra cinema e televisione, diventando particolarmente famoso a Hollywood. Nel 1990 aveva debuttato al cinema con il film Aspettando la notte, mentre cinque anni dopo aveva recitato accanto a sua sorella Sharon Stone in Pronti a morire, pellicola di Sam Raimi.

Nel corso degli anni si era costruito un solido curriculum, partecipando a serie di successo come CSI: Miami e alla soap Beautiful. Sul grande schermo aveva recitato in Faccia da bastardo, L’eliminatore – Eraser e Malevolence. La sua ultimissima apparizione risale al 2022 con Destinos Opostos.

Sharon Stone e suo fratello maggiore erano legatissimi, tanto che avevano preso parte in passato a numerosi eventi e parti. L’attrice aveva altri due fratelli: Kelly e Patrick, morto nel 2023 di infarto appena 17 mesi dopo la scomparsa di suo figlio, venuto a mancare, ancora neonato, a causa di una grave insufficienza multiorgano.

Nel 2025 la famiglia Stone era stata colpita da un altro grave lutto. La madre Dorothy infatti era scomparsa all’età di 91 anni. L’ultimo messaggio postato sui social dall’attore risale al 2019 quando aveva condiviso alcune foto di un nuovo progetto in cui appariva anche sua sorella Sharon.

“Sono davvero fortunato a lavorare con persone incredibilmente brave – aveva scritto -. Davvero, davvero brave. Restate sintonizzati… stiamo lavorando a un progetto speciale”. In diversi post aveva condiviso anche fotografie insieme alla sorella Sharon”.