Sharon Stone in costume animalier: a 67 anni è sempre bellissima

Ultimi giorni d’estate per Sharon Stone. L’attrice americana ha condiviso uno scatto dalle sue vacanze, mostrandosi in splendida forma in costume intero: sostenitrice della bellezza naturale, l’interprete di Basic Instict appare sempre bellissima senza filtri e ritocchini.
Il costume animalier di Sharon Stone
Sharon Stone è una delle pochissime dive di Hollywood ad aver scelto di abbracciare lo scorrere del tempo senza ricorrere ad interventi estetici che alterassero i lineamenti del suo volto. L’attrice di Basic Instict è ancora bellissima, e gli scatti da lei postati sui social sono un vero e proprio inno alla naturalezza. L’ultima immagine che la vede protagonista, in particolare, la mostra a bordo di uno yacht con indosso un costumo intero a stampa animalier, caratterizzato da una profonda scollatura.
Sharon ha raccolto i capelli in una sobria coda di cavallo e coperto gli occhi con un vistoso paio di occhiali da sola. Alle sue spalle, sventola una bandiera a stelle e strisce, che la diva cita anche nella didascalia al post: “Giornata gloriosa sull’acqua a Los Angeles. Dio benedica l’America” si legge. Moltissime le reazioni dei fan, che salutano la loro beniamina con abbracci virtuali, emoji e belle parole: “Vai Sharon!!! Goditi il weekend!!” le scrive una follower, mentre un’altra le fa eco: “Ti ho sempre amata e ammirata”.
Non è la prima volta che Sharon Stone condivide scatti privati, in cui si mostra al naturale e senza filtri: un’abitudine che, nel patinato mondo dei social, rimane priorità di pochissime dive.
Sharon Stone e il rapporto con la bellezza
Sharon Stone è universalmente considerata un sex symbol grazie a pellicole come Casinò e Basic Instict. Pur consapevole del suo fascino, l’attrice non ha mai fatto della bellezza il suo unico punto di forza, e ha parlato in più occasioni dell’importanza per le donne di coltivare altre qualità: “Non devi rimanere una bella ragazza per sempre, e dobbiamo davvero iniziare ad affrontare il fatto che è bello essere una donna adulta e intelligente”, ha raccontato al Telegraph.
Fedele alle sue convinzioni, Sharon Stone ha scelto di non abusare della chirurgia estetica, preferendo rimedi più naturali come creme, alimentazione equilibrata e sport. L’interprete americana ha raccontato anche di aver detto “no” al botox in seguito ad un’esperienza molto traumatica: “Dopo l’ictus avuto nel 2001 mi hanno dovuto fare più di 300 dosi di botox e filler per tirare su un lato del mio viso che era completamente crollato. Da quel momento ha detto basta, il trauma era stato troppo grande”, ha raccontato in un’intervista a Vogue Arabia la diva.
Proprio in seguito alla malattia, Sharon ha vissuto molti anni lontano dalla macchina da presa, confessando di essersi sentita dimenticata da Hollywood: “Mi sono ripresa dopo sette anni e da allora non ho più lavorato. Quando è successo la prima volta, non volevo dirlo a nessuno perché sai che se qualcosa non va bene, sei fuori. Ma qualcosa è andato storto con me: sono stata fuori dal giro per 20 anni”, ha spiegato. Fortunatamente, la Stone è riuscita a tornare in pista: i suoi fan potranno presto vederla nuovamente all’opera nella terza stagione della serie cult Euphoria accanto a Zendaya.