Nostalgia Anni ’90, sui social impazza il trend del come eravamo: le foto di Sharon Stone e Courteney Cox

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Sharon Stone

Gli Anni ’90 sono tornati. La moda richiama lo stile dell’ultimo decennio del secolo scorso, con le gonne lunghe e le mollettine sui capelli. Dagli anni ’90 attinge l’estetica delle nuove serie tv, in discoteca tornano i brani che hanno fatto ballare chi è nato negli Ottanta. Di questo passo, gli Anni ’90 non potevano non trasformarsi anche in un trend social, il più virale del momento, cui, con un pizzico di nostalgia, partecipano anche star del calibro di Sharon Stone e Courteney Cox.

Sharon Stone partecipa al trend nostalgia

“Mamma, com’eri negli Anni ’90?” è questa la domanda che gli adolescenti di tutto il mondo stanno porgendo alle proprie genitrici. La risposta è visiva e da postare rigorosamente sui social. Contrapporre le immagini di oggi con quelle di quasi quarant’anni fa: è l’ultimo trend virale sui social, stavolta però non è dedicato ai teenager: i veri protagonisti sono gli ultra 50enni di oggi che, negli Anni ’90, vivevano i propri anni d’oro.

Tra questi anche star di fama mondiale come Sharon Stone, che il video virale ha scelto di postarlo proprio nel giorno del suo compleanno. La diva si mostra splendida ed elegante oggi, per poi mostrare una carrellata di foto dal passato: dalla mitica scena dell’abito bianco in Basic Instinct, ai sorrisi con Robert De Niro sul set di Casinò, fino al tappeto rosso degli Oscar e a quello percorso accanto a Valentino Garavani.

Courteney Cox punta invece sull’ironia, mostrandosi prima incappucciata sotto una tempesta di neve per poi rispondere alla domanda “cosa indossavi negli Anni ‘90” con una carrellata di foto dai tempi di Friends. Il caschetto sfilacciato, i jeans a vita alta, i twin-set e gli abiti alle caviglie: ci sono tutti gli elementi che hanno reso Monica Geller una vera icona di stile. E non manca il momento lacrimuccia, offerto dalle numerose foto d’archivio assieme all’amico e collega Matthew Perry, morto nell’ottobre 2023 a 54 anni.

Il trend nostalgico non risparmia proprio nessuno. Vi partecipano anche Drew Barrymore, che per l’occasione, racconta di aver “ripercorso il viale dei ricordi”. Tra i maschietti, il reel più ripostato è quello di Jared Leto, che ci ricorda di quando era un ragazzino con il viso da bravo ragazzo e il classico caschetto Anni ’90.

Il trend che celebra i nineties è l’occasione perfetta per riportare alla luce star che sembravano dimenticate. A prendere parte al divertente gioco tornano i volti più amati della tv di quegli anni: tra tutti, Brian Austin Green, Tiffani Thiessen e Valerie Malone, tutti dal set della serie che più di ogni altra ha segnato i ’90, Beverly Hills 90210.

Anche la musica torna agli Anni ‘90

Anni ’90 significano boy band e girl band e non potevano di certo mancare all’appello due dei gruppi più famosi di quel decennio oggi così in voga: i Backstreet Boys e le Spice Girls. Entrambi i profili social dei gruppi hanno fatto un salto indietro nel tempo, seppur affidandosi alla musica dei Goo Goo Dolls, la cui romanticissima Iris fa da colonna sonora al trend.