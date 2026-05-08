Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Archivio Andy, Miranda, Nigel, Emily: quale personaggio del "Diavolo Veste Prada 2" sei?

Era il 13 ottbre del 2006 quando nelle sale cinematografiche italiane uscì Il Diavolo Veste Prada, primo capitolo di una storia che divenne la narrazione più famosa di quel mondo frenetico e competitivo nascosto dietro il glamour delle passerelle e il fruscio delle riviste di moda. Questo film brillante ma anche profondo catturò l’immaginazione di tutti, mostrando il lato intricato e a volte crudele dell’industria della moda attraverso le vicende di quattro indimenticabili personaggi diventati subito iconici: Andy Sachs (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep), Emily Charlton (Emily Blunt) e Nigel Kipling (Stanley Tucci).

Il ritorno dei “fantastici quattro”

Quando nessuno più sperava di rivederli in azione, i fantastici quattro sono tornati in “Il Diavolo veste Prada 2″, uscito in italia il 29 aprile 2026, per raccontare ancora la storia della moda. Ma sono passati vent’anni, il mondo è cambiato e i protagonisti si muovono in una realtà a cui forse non sono del tutto preparati: la rivista Runway, un tempo il top del glamour, perde il suo potere in un universo dominato da intelligenza artificiale, creator, algoritmi e contenuti istantanei. Il cambiamento raccontato non è solo quello dell’editoria e della comunicazione, ma anche umano: che cosa succede quando il mondo che ha dato un senso e uno scopo alla tua vita smette di avere la stessa importanza? La risposta è facile ma allo stesso tempo difficilissima: devi reinventarti e adeguarti al nuovo che avanza.

I personaggi del “2”, quasi come noi

Andy, che nel primo film rappresentava il conflitto tra ambizione e spontaneità quando era assistente di Miranda, oggi è giornalista. Ha imparato che crescere significa scegliere, cambiare direzione, ridefinire gli obiettivi seguendo le proprie aspirazioni. E fa una scelta radicale: lascia una strada sicura per dedicarsi a qualcosa che sia veramente in linea con i suoi principi.

Miranda, direttrice della prestigiosa Runway, è sempre iconica e impenetrabile. In IDVP2 affronta forse la sfida più attuale: restare autorevole e decisiva in un mondo che cambia, senza perdere la propria essenza. È il personaggio che più si confronta con una paura che tutte noi rischiamo di vivere sul lavoro: quella di non essere più indispensabili. E di fare lo sbaglio che può costarci il posto.

Emily, che nel primo capitolo era la prima, cinica e stressata assistente di Miranda, è diventata una potente dirigente esecutiva della casa di moda Dior. Il suo personaggio è l’emblema della resilienza e del desiderio di affermazione che conosce bene chi ha dovuto dimostrare il proprio valore mille volte, senza mai arrendersi.

Nigel è il talentuoso e schietto direttore artistico di “Runway”, consigliere di Andy. Lui è forse il personaggio più amato, simbolo di quanto il talento, l’ironia e la capacità di vedere “oltre” possano essere la vera chiave per un approccio al lavoro che sia soddisfacente, partecipativo e mai passivo.

La lezione di IDVP2

Anche se si muovono in un ambiente lontanissimo da quello in cui vive la maggior parte di noi, Andy, Miranda, Emily e Nigel ci raccontano qualcosa che ci riguarda da vicino. In un mondo in cui il lavoro, le relazioni e le aspettative sono in costante cambiamento, Il Diavolo Veste Prada 2 ci suggerisce che anche noi possiamo reinventarci. Che possiamo essere ambiziose come Miranda, determinate come Andy, meticolose come Emily o leali come Nigel. E cavarcela benissimo, perché il must irrinunciabile (sempre e dovunque) è essere se stesse.

I personaggi di IDVP 2 sono tutti adorabili, ognuno a modo suo. Ma tu, in quale ti rispecchi maggiormente? Gioca con il test che ti svela se dentro di te si nasconde un’inarrestabile Andy Sachs, una gelida Miranda Priestly, una determinata Emily Charlton o un saggio Nigel Kipling.