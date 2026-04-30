C’è un legame profondo e ancestrale tra le donne e i fiori: è una relazione segreta che va al di là degli stereotipi che narrano di balconi fioriti e omaggi floreali. E tu sai qual è il tuo? Scoprilo con il test che ti svela quale tra i fiori più belli di questo periodo è connesso con te e perché

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

123RF Test: Che fiore di stagione sei?

Noi e i fiori? Una connessione a dir poco millenaria, precedente al nesso tra donne e giardinaggio o moda e fiori. Per secoli le donne che conoscevano e preparavano i rimedi naturali provenienti dalle piante e dai fiori venivano considerate indispensabili alla società perché custodivano una capacità speciale (e segreta): sapevano usare le erbe medicinali e curavano le malattie umane con infusi, radici, unguenti. Alleviavano i dolori e guarivano i malanni abbinando la loro esperienza di erboriste con la profonda conoscenza dei cicli del corpo e della natura.

Quando i fiori erano “pericolosi”

La loro “arte” significava autonomia, libertà, potere e… pratica curativa sospetta. Anche troppo. Non ci volle molto perché la loro sapienza di guaritrici venisse condannata e messa al bando come “stregoneria”. Quelle donne dai poteri “oscuri” erano figure importanti a cui ricorrevano tutti, minando l’autorità di chi deteneva il vero potere, quello religioso e politico. E dovevano essere punite: si stima che tra il 1450 e il 1750 secolo in Europa siano state messe a morte per stregoneria oltre 40.000 donne.

Il legame femminile con la natura resisteva, ma in senso produttivo e di sussistenza: le donne coltivavano e raccoglievano verdure e radici per fare buone zuppe e non strani infusi (almeno ufficialmente).

La botanica per (quasi) tutte

Fu solo verso la metà del 1700 che le donne si riavvicinarono alla conoscenza di fiori e piante, quando lo studio della botanica fu considerato uno dei pochi rami della scienza accessibili al mondo femminile – ma solo a quello nobile e aristocratico, ovviamente. Ciò portò molte donne a ritrovare il loro nesso con la natura in maniera socialmente consentita: raccoglievano piante, le disegnavano, le studiavano, davano loro un nome, scrivevano libri sulla botanica. E fu proprio lo “sdoganamento” di questa prima disciplina ad aprire alle donne la strada verso la possibilità di studiare ogni altra materia.

Delicate come fiori? Semmai forti

Tra noi e i fiori, dunque, il legame è acclarato e vigoroso. E non così “delicato” come si pensa: somigliamo ai fiori non solo per la bellezza, ma anche per la loro forza, la capacità di trasformazione, la resilienza, la resistenza a prove durissime.

Le piante sanno rigenerarsi, seguono il ciclo delle stagioni, germogliano, fioriscono, producono semi e frutti, ma fanno di più: elaborano strategie di difesa, comunicano e sanno condividere segnali di allarme e di pericolo. Forse anche per questo ci piace curare le nostre piantine, parlare con loro, coccolarle e sentire quasi una forma di affetto verso di loro. Ci capiamo da sempre, insomma, perché ci somigliamo.

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Un feeling speciale con le amiche verdi

È nella primavera inoltrata che avventiamo di più il feeling speciale con fiori e piante: ora ci godiamo i loro profumi inebrianti, i colori sgargianti, le forme graziose e audaci che la Madre Terra regala alle sue “figlie” che hanno foglie, petali e radici. E ognuna di noi sente un legame particolare con uno dei fiori che stanno sbocciando: non sappiamo il perché, ma il nostro nesso con quelle corolle incantevoli o quei fiorellini appena spuntati ci parla del nostro modo di essere e della nostra personalità.

E tu, di che fiore sei? Scoprilo giocando con il test che ti svela con quale fiore di stagione sei connessa e come è legato al tua personalità.