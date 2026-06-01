iStock A giugno l'Italia e l'Europa diventano giardini da visitare: ecco mostre e fiere dedicate a piante e fiori

I mesi primaverili e estivi dell’anno non sono ottimi soltanto per le scampagnate nel verde, ma anche per fare un salto alle fiere di piante e fiori più belle dello Stivale. Non solo, perché se ci troviamo fuori dai confini nazionali, anche il panorama europeo ha di che offrire.

Se infatti l’Italia ha una tradizione consolidata per alcuni eventi florovivaistici, lo stesso dicasi per certi angoli d’Europa, dove chi cerca ispirazioni botaniche non rischia di restare deluso. Ma quali sono gli appuntamenti da cerchiare sul calendario di giugno?

Mostre di piante e fiori a giugno 2026 in Italia

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A giugno, l’Italia amante dei giardini fioriti esce allo scoperto e prosegue con gli eventi già inaugurati a maggio, senza dimenticare di arricchire le agende con nuovi appuntamenti. Il mese è spesso il picco delle fioriture autoctone, quindi un tripudio di profumi e colori.

Portoferraio in Fiore – Portoferraio (Isola d’Elba) | 30 maggio – 2 giugno 2026

Tra mare, fortezze medicee e scorci che guardano l’Arcipelago Toscano, Portoferraio in Fiore sembra l’anticipazione ufficiale della stagione estiva con i suoi festival dedicati al verde. La mostra a cielo aperto, inaugurata il 30 maggio, ci terrà compagnia fino al 2 giugno.

Va ricordato, Portoferraio in Fiore è nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio botanico dell’isola. Di fatti, l’evento trasforma il centro storico in un percorso tra esposizioni florovivaistiche, allestimenti scenografici e incontri dedicati alla biodiversità.

La particolarità della manifestazione sta nel dialogo tra il paesaggio mediterraneo e il patrimonio architettonico della città. Il che significa che le piante non sono solo esposte, ma fanno parte integrante del dialogo tra uomo, ambiente e territorio insulare.

Fiori a Sestola – Sestola (Modena) | 30 maggio – 2 giugno 2026

Un altro evento che si è aperto a maggio e che si chiude i primi di giugno è Fiori a Sestola. Nel cuore dell’Appennino modenese, il borgo di Sestola si trasforma ogni anno in un giardino diffuso, ricco di aromi floreali e scenografie botaniche.

Le vie del centro storico si riempiono infatti di colori, profumi e composizioni che dialogano con l’architettura in pietra del paese. Più che una semplice mostra-mercato, Fiori a Sestola è un evento che unisce florovivaismo, artigianato e cultura del paesaggio montano.

Ed è un vero piacere fare quattro passi tra le installazioni. Qui si possono scoprire specie ornamentali rare o rose antiche, o ancora erbacee perenni e soluzioni per il giardino contemporaneo, in un contesto dove la natura dell’Appennino è grande protagonista.

Infiorate di Spello – Spello (Perugia) | 6-7 giugno 2026

Tra gli appuntamenti floreali più iconici d’Italia, anche se non rientra nella lista delle fiere, troviamo le Infiorate di Spello , che trasformano uno dei borghi più belli dell’Umbria in una straordinaria galleria d’arte effimera.

In occasione del Corpus Domini, centinaia di volontari e maestri infioratori lavorano per tutta la notte realizzando tappeti e quadri floreali che ricoprono le strade del centro storico per oltre un chilometro e mezzo.

La tradizione, documentata fin dall’Ottocento, si è evoluta fino a diventare un evento di richiamo internazionale. Qui petali, semi, foglie ed essenze vegetali compongono opere magnifiche che vivono soltanto poche ore, rendendo l’esperienza tanto spettacolare quanto irripetibile.

Umbria e Cactus – Attigliano (Terni) | 6-7 giugno 2026

Per gli appassionati di collezionismo botanico è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Umbria e Cactus è infatti considerata una delle principali manifestazioni italiane dedicate alle piante succulente, ai cactus e alle specie rare provenienti da ogni parte del mondo.

L’evento richiama vivaisti specializzati, collezionisti e studiosi, offrendo l’occasione di osservare varietà poco reperibili nei circuiti commerciali tradizionali. E accanto alle esposizioni trovano spazio anche momenti divulgativi dedicati alla conservazione delle specie e alle tecniche di coltivazione.

Florete Flores – Vicoforte (Cuneo) | 6-7 giugno 2026

Ai piedi delle Alpi piemontesi, il complesso monumentale del Santuario di Vicoforte diventa la cornice di una delle mostre-mercato floreali più eleganti del Nord Italia.

Florete Flores nasce dall’incontro tra giardinaggio, arte e valorizzazione del territorio. I vivaisti selezionati propongono piante ornamentali, rose, arbusti e collezioni botaniche, mentre il programma culturale approfondisce temi legati al paesaggio, alla sostenibilità e alla progettazione degli spazi verdi.

Il risultato è una manifestazione raffinata, capace di parlare sia agli esperti sia a chi si avvicina al giardinaggio con curiosità, ma senza esperienza.

Festa delle Ortensie – Bolsena (Viterbo) | 12-14 giugno 2026

L’ortensia è una delle piante ornamentali più amate e Bolsena la omaggia da anni con una celebrazione a lei dedicata. La festa è nata per valorizzare una collezione botanica locale che nel tempo è diventata un punto di riferimento per appassionati e coltivatori.

Nel corso dell’evento si possono ammirare numerose varietà, dalle classiche macrophylla alle cultivar più insolite, in una cornice paesaggistica resa ancora più suggestiva dalla vicinanza del lago di Bolsena.

E se si volesse accrescere la propria cultura verde, l’evento prevede anche un fitto calendario di incontri, approfondimenti e attività legate alla cultura del giardino.

Agrumeta 2026 – Pietrasanta (Lucca) | 12-14 giugno 2026

Da segnare anche Agrumeta – Arte, Natura, Paesaggio, ospitata negli Orti del Convento di San Francesco a Pietrasanta e promossa dal Garden Club Verzieri Toscani ETS insieme al Comune di Pietrasanta e alla Fondazione Centro Arti Visive.

La manifestazione nasce con un obiettivo preciso: valorizzare il patrimonio agrumicolo mediterraneo attraverso un dialogo tra botanica, arte e paesaggio. Per questo l’evento racconta il mondo degli agrumi andando oltre il solo aspetto produttivo.

Per tre giorni la città si trasforma in un grande giardino diffuso, coinvolgendo orti, gallerie, atelier, botteghe, ristoranti e spazi pubblici in un percorso dedicato a profumi, colori, sapori e suggestioni mediterranee.

Cuore della manifestazione sono le collezioni di agrumi curate da Oscar Tintori, realtà di riferimento internazionale nella ricerca e produzione agrumicola, insieme alle mostre dedicate ai prodotti derivati dagli agrumi e al concorso nazionale “Racconta il tuo Giardino delle Esperidi”, che mette in comunicazione paesaggisti, artisti e vivaisti.

Il programma approfondisce inoltre temi come la storia degli agrumi in Italia, la botanica dei profumi, il restauro dei giardini storici e il ruolo degli agrumi nel paesaggio mediterraneo contemporaneo.

Fiere e mostre florovivaistiche in Europa: gli appuntamenti di giugno 2026

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Una volta superati i confini italiani, per gli appassionati del mondo botanico sono tre le mete da non perdere. Dai Pasi Bassi alla Germania, arrivando nel Regno Unito, ecco gli eventi europei migliori di giugno.

FlowerTrials – Paesi Bassi e Germania | 9-12 giugno 2026

Se esiste un evento capace di anticipare le tendenze del florovivaismo mondiale, è FlowerTrials. Va detto, l’evento nasce per gli addetti ai lavori, ma la cosa bella è che anche i semplici appassionati possono prenotare online la propria visita.

Un altro dato interessante è che FlowerTrials non si svolge in un unico spazio espositivo, ma in 27 location tra Paesi Bassi e Germania, organizzate per macro aree, in un percorso dedicato alle nuove varietà ornamentali.

Qui si presenteranno le innovazioni che nei mesi successivi arriveranno nei garden center europei: petunie, gerani, begonie, piante da balcone e nuove cultivar sviluppate per rispondere alle sfide climatiche e alle esigenze del mercato contemporaneo.

Per il settore floricolo europeo rappresenta un osservatorio privilegiato sul futuro del verde ornamentale.

BBC Gardeners’ World Live – Birmingham, Regno Unito | 11-14 giugno 2026

Nato dall’esperienza della celebre trasmissione televisiva britannica dedicata al giardinaggio, questa manifestazione è diventata uno dei più grandi appuntamenti europei per gli appassionati del settore.

La formula combina show garden, dimostrazioni pratiche, incontri con designer del paesaggio e una vasta area commerciale dedicata a piante e attrezzature. È una manifestazione che racconta l’approccio britannico al giardino: creativo, accessibile e legato alla vita quotidiana.