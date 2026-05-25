Getty Images Diego Abatantuono mette in vendita la sua villa di lusso a Lucca

In vendita la villa toscana di Diego Abatantuono, con i fari puntati da parte del mercato immobiliare di alta gamma. La proprietà si trova a Mutigliano, a nord di Lucca e rappresenta uno degli angoli di campagna lucchese più belli e anche meglio recuperati.

La storia di questa costruzione di pregio di 400 metri quadri, immersa in un’area verde di altri 10mila, tra ulivi secolari? Bé, quantomeno singolare e curiosa, visto che quella che oggi è una dimora di lusso, un tempo era un edificio rurale dal nome poco edificante.

Se diciamo Villa La Porcilaia, il pensiero va subito a recinti di suini, fanghiglia e rimanenze di carrube in ogni dove. E invece, in barba ai maiali, oggi la proprietà vanta confort a 5 stelle, spazi ampi, piscina a sfioro e un onorevole prezzo di vendita di 1,9 milioni di euro.

La casa è oggi non solo una dimora di rappresentanza, ma anche un rifugio elegante pensato per vivere il paesaggio toscano in modo autentico. Non manca la privacy, ma neanche camere deluxe, palestra e bagno turco, una chicca immobiliare per pochi eletti dal portafoglio carico di moneta sonante.

Villa La Porcilaia: una dimora di pregio tra i colli toscani

La villa di Abatantuono si trova, come accennato, sulle colline più esclusive a nord ovest di Lucca. La proprietà si distingue per un importante lavoro di ricostruzione e recupero architettonico che ha preservato tutto il fascino delle ville toscane tradizionali.

Travi in legno a vista, pavimenti in cotto artigianale e ambienti luminosi dialogano con una progettazione moderna, pensata per valorizzare il rapporto tra interni e esterni. Il grande living open space rappresenta il cuore della casa: uno spazio ampio e conviviale in cui la cucina a vista si integra in modo armonioso con la zona giorno.

Le grandi aperture panoramiche conducono verso la terrazza affacciata sulla piscina a sfioro di ben 18 metri e sulla vallata. Il paesaggio così diventa parte integrante del progetto abitativo.

Gli esterni sono il vero punto forte della proprietà, che vanta un terreno di circa 10.000 metri quadrati del tutto recintato e arricchito da una cinquantina di ulivi che punteggiano le aree relax immerse nella quiete della campagna lucchese.

L’interior design da copertina di Villa Abatantuono

La villa dispone di 5 camere da letto spaziose con bagno privato, oltre a una suggestiva torretta panoramica che dona carattere all’intera struttura e le conferisce un’atmosfera quasi sospesa nel tempo.

Gli ambienti interni contano anche una palestra privata e un bagno turco, elementi che strizzano l’occhio ad un abitare contemporaneo di fascia alta. La villa infatti punta a quel concetto di benessere domestico che gli acquirenti di lusso ormai cercano.

A completare la residenza, un appartamento indipendente ideale per ospiti o personale di servizio. Un dettaglio che conferma la vocazione versatile della villa, che può essere vista sia come immobile privato sia come investimento di prestigio.

Va detto, la richiesta di quasi 2 milioni di euro non è alla portata di tutti, ma riflette in modo equo sia il valore della location, ma soprattutto la qualità di un intervento architettonico importante, che è stato in grado di unire autenticità e comfort contemporaneo.

A Villa Abatantuono nulla è stato lasciato al caso e la cura dei dettagli riflette il legame dell’attore milanese con il luogo. La villa è un racconto di famiglia, della storia con la ex moglie, Rita Rabassini e della nascita della figlia Marta. Ora l’immobile torna sul mercato dopo decenni e siamo certi renderà felici i nuovi e facoltosi proprietari.