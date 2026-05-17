Il Castello di Drachenburg è un luogo a metà strada tra storia e leggenda, uno dei manieri tedeschi più suggestivi della Valle del Reno.

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iStock Schloss Drachenburg è uno dei castelli più belli della Germania

A due passi da Bonn, nel comune di Königswinter, il Castello di Drachenburg è una perla di bellezza e storia. Il che non stupisce, visto che la regione della Renania Settentrionale-Vestfalia è la culla teutonica di manieri da cartolina, dove la pietra si unisce alla fiaba.

Il caso di Drachenburg è un esempio di questa commistione, sorgendo su una collina dal nome evocativo, Drachenfels, ossia Roccia del Drago. L’affaccio mozzafiato sulla Valle del Reno contribuisce poi a rendere questo luogo uno degli emblemi del romanticismo tedesco.

Castello di Drachenburg: tra storia e leggenda

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La costruzione di Schloss Drachenburg iniziò nel 1882 e fu completata nel 1884 per volontà del barone Stephan von Sarter, finanziere di origine tedesca che aveva costruito la propria fortuna a Parigi.

Pur non appartenendo all’antica aristocrazia, von Sarter desiderava una residenza capace di incarnare prestigio, romanticismo e monumentalità. Il risultato fu un castello immaginato non come struttura difensiva, ma come villa celebrativa, ispirata all’estetica medievale e neogotica allora in voga in Europa.

Il progetto fu affidato agli architetti Bernhard Tüshaus e Leo von Abbema, che concepirono un edificio dall’impatto visivo eccezionale. La posizione scelta, sulle pendici del Drachenfels, non era casuale.

Il panorama sul Reno e sulle vallate circostanti trasformava il castello in un vero manifesto romantico, che richiamava la sensibilità paesaggistica del XIX secolo.

Schloss Drachenburg: il declino e la rinascita

Una curiosità riguardante Dranchenburg, è che Stephan von Sarter non ci abitò mai in pianta stabile. E dopo la sua morte, avvenuta nel 1902, l’edificio cambiò più volte destinazione e proprietà.

Nel corso del Novecento divenne un collegio cattolico, una scuola militare e persino un campo di addestramento durante il periodo nazista. Gli anni successivi alla Seconda guerra mondiale segnarono però una fase di forte declino e la struttura subì perdite e danni.

La rinascita iniziò parecchio tempo dopo, quando si comprese il valore storico e architettonico del complesso. Nel 1986 il Land della Renania Settentrionale-Vestfalia acquisì il castello avviando un importante programma di restauro durato anni.

Gli interventi, conclusi a metà dei Novanta, permisero di recuperare gli interni decorativi, le facciate e i giardini storici, riportando Schloss Drachenburg all’aspetto originario immaginato durante la Belle Époque tedesca. Oggi il castello è considerato uno dei più importanti esempi di architettura storicista della Germania.

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La leggenda del drago e il fascino del Drachenfels

Per comprendere l’anima di Schloss Drachenburg bisogna guardare oltre l’architettura e tornare fino alle antiche leggende del Drachenfels, la Roccia del Drago. È qui che mito e paesaggio costruiscono l’atmosfera narrativa che rende questo luogo così magico.

La tradizione germanica narra che Drachenfels era il rifugio del drago ucciso da Sigfrido, protagonista del poema epico dei Nibelunghi. Dopo aver sconfitto la creatura, l’eroe si sarebbe immerso nel suo sangue per diventare immortale, lasciando scoperta quella famosa parte di spalla che ne avrebbe decretato la tragica fine.

Il legame tra Drachenfels e il Castello di Drachenburg

Nel XIX secolo, quando il Romanticismo riscoprì il fascino del folklore medievale (ricordate la fama raggiunta da Heidelberg?), la Valle del Reno divenne una meta privilegiata per artisti, scrittori e viaggiatori europei. Il Drachenfels, con le sue rovine, i boschi e le nebbie sul fiume, incarnava quelle atmosfere.

Il mito di Schloss Drachenburg nacque proprio all’interno di questa suggestione culturale, dialogando con il mito. Le sue torri, ancora oggi, sembrano emergere dalla foschia mattutina, con le terrazze panoramiche che offrono invece un suggestivo scorcio sul Reno.

E anche il percorso verso il castello ha conservato quell’allure teatrale che, ora come allora, fa scivolare il visitatore in un mondo a parte. La salita circondata dal verde, il silenzio di fondo e l’apparizione delle guglie in lontananza immergono in atmosfere di altri tempi.

Vuoi per suggestione o per una combinazione ideale di questi elementi, ma la sensazione di vivere dal vivo le saghe germaniche è forte e fa parte dell’esperienza di visita.

Castello di Drachenburg: un manifesto del neogotico tedesco

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A livello architettonico, Schloss Drachenburg è un raffinato emblema dello storicismo europeo di fine Ottocento. L’edificio combina elementi neogotici, rinascimentali e barocchi con una libertà compositiva tipica dell’epoca, ricreando un insieme spettacolare.

La facciata principale è dominata da torri slanciate, pinnacoli, archi acuti e decorazioni scolpite che accentuano il verticalismo dell’insieme. La pietra utilizzata, dalle tonalità calde e rosate, cambia aspetto a seconda della luce del giorno.

Al tramonto il castello assume sfumature quasi dorate, mentre nelle giornate nuvolose rivela un carattere più severo, nordico. Gli interni seguono lo stesso concetto di magnificenza, conquistando per ricchezza decorativa e teatralità.

Le sale di rappresentanza furono infatti concepite per stupire gli ospiti attraverso una successione di ambienti monumentali: scalinate scenografiche, soffitti decorati, vetrate istoriate e pareti dipinte con motivi allegorici. A tal proposito, è celebre il salone centrale.

I restauri hanno anche permesso di ricreare l’atmosfera originaria del castello, grazie a ricostruzioni accurate, tessuti storici e al recupero di elementi decorativi superstiti. E così il visitatore può fare un salto indietro nel tempo anche solo varcando la soglia.

Gli esterni di Schloss Drachenburg

Gli spazi esterni anche contribuiscono alla scenografia complessiva. Le terrazze panoramiche si aprono sulla valle del Reno con viste ampie e a prova di foto, mentre i giardini formali circondano il castello con un’eleganza forte e naturale.

Lo spirito di Schloss Drachenburg è antico ma per certi versi anche contemporaneo, rinunciando al rigore austero delle vere fortezze medievali, ma anche all’equilibrio classico di una residenza nobiliare tradizionale. E questo dettaglio piace, rendendolo inimitabile.

Come raggiungere Schloss Drachenburg

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Il Castello di Drachenburg si trova a Königswinter, nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia, a circa 15 chilometri da Bonn e poco più di 40 da Colonia.

Il modo più suggestivo per raggiungerlo è utilizzare la storica Drachenfelsbahn, la ferrovia a cremagliera inaugurata nel 1883, che sale lungo il pendio offrendo scorci spettacolari sul Reno.

In alternativa è possibile percorrere a piedi i sentieri panoramici immersi nel bosco, belli in primavera ma spettacolari durante l’autunno. Se ci piace il foliage, la Valle del Reno è una meta da segnare in agenda.

Per chi arriva in auto, Königswinter è raggiungibile tramite l’autostrada tedesca A3, con uscita in direzione Siebengebirge, mentre dalla stazione ferroviaria locale si può proseguire con mezzi pubblici o taxi fino alla zona della funicolare.