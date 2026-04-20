Un posto al sole, le anticipazioni del 21 aprile 2026: Manuela è disperata, Maurizio in ospedale

Maurizio è nuovamente ricoverato, mentre Manuela è pronta a tutto pur di trovare il padre: trama di "Un posto al sole" del 21 aprile

Ufficio stampa Rai Maurizio e Serena, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 21 aprile: Maurizio è di nuovo in ospedale.

Nella puntata precedente del 20 aprile 2026

Lunedì 20 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Micaela reagisce con una forte chiusura alla notizia che il padre si è rifatto vivo, mentre per Manuela la ferita è ancora aperta: decide di cercare un confronto con lui, ma ritrovarlo si rivelerà più difficile del previsto. Intanto Raffaele è travolto dall’ansia di Renato e Otello per l’imminente riunione condominiale in cui si dovrà decidere dei lavori a palazzo. Sul fronte personale, Ornella ha dato il suo numero a Vanni e tra i due iniziano a volare i primi messaggi.

Anticipazione della puntata del 21 aprile 2026

Manuela sembra disposta a tutto pur di trovare suo padre. Nel frattempo Maurizio, nuovamente ricoverato, appare sempre più rassegnato alla sua malattia. Rossella e Nunzio provano a restare fermi nelle rispettive posizioni e a mantenere le distanze: riusciranno davvero a stare lontani?

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 aprile.