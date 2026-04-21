Un posto al sole, le anticipazioni del 22 aprile 2026: Greta fallisce

Un colpo basso di Mori accende la rivalità con Roberto, mentre gli sforzi di Greta sono fallimentari: trama di "Un posto al sole" del 22 aprile

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Ufficio stampa Rai Greta, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 21 aprile 2026

Martedì 21 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Manuela sembra disposta a tutto pur di trovare suo padre. Nel frattempo Maurizio, nuovamente ricoverato, appare sempre più rassegnato alla sua malattia. Rossella e Nunzio provano a restare fermi nelle rispettive posizioni e a mantenere le distanze: riusciranno davvero a stare lontani?

Anticipazione della puntata del 22 aprile 2026

Greta cerca inutilmente di recuperare con Cristina, mentre un colpo basso di Mori rende la rivalità fra lui e Roberto ancora più accesa. Persuaso da Iolanda, Maurizio contatterà Manuela per fare chiarezza sui motivi che l’hanno tenuto distante dalla vita delle figlie così a lungo. Nel frattempo Nunzio e Rossella si trasferiranno alla terrazza, dove verranno accolti con affetto da Giulia e Luca.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 aprile.