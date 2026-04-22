Un posto al sole, le anticipazioni del 23 aprile 2026: Serena fa una scoperta importante

Ufficio stampa Rai Serena, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 22 aprile 2026

Mercoledì 22 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Greta cerca inutilmente di recuperare con Cristina, mentre un colpo basso di Mori rende la rivalità fra lui e Roberto ancora più accesa. Persuaso da Iolanda, Maurizio contatterà Manuela per fare chiarezza sui motivi che l’hanno tenuto distante dalla vita delle figlie così a lungo. Nel frattempo Nunzio e Rossella si trasferiranno alla terrazza, dove verranno accolti con affetto da Giulia e Luca.

Anticipazione della puntata del 23 aprile 2026

Ferri prova ad arginare l’ingombrante presenza di Stefano Mori nella sua vita privata e professionale, e Michele ne fa le spese. Nel frattempo Cristina e Greta affrontano il presente con coraggio. Serena compie una scoperta importante sul padre delle gemelle. Ancora una volta, Mariella e Guido vengono trascinati nel caos esistenziale di Bice.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 aprile.