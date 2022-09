Frasi sul coraggio, le più belle e profonde per andare avanti a testa alta

Fonte: iStock Le più belle frasi sul coraggio, una vera ispirazione

Il coraggio è una grande virtù: appartiene a chi non cede davanti alle difficoltà, a chi va avanti a testa alta e osa senza paura, pronto ad affrontare tutto ciò che sarà. È l’altra faccia della paura, quel sentimento paralizzante che spesso ci impedisce di vivere appieno la vita, per timore di quelle che possono essere le conseguenze negative. Molti grandi artisti e pensatori hanno parlato del coraggio, e su DiLei abbiamo raccolto le frasi più belle e profonde che ti aiuteranno a riflettere un po’.

Frasi sul coraggio e la determinazione

Che cos’è il coraggio? È quella forza e determinazione che ti permette di affrontare ogni sfida, anche quelle più ardue. È una qualità umana molto apprezzabile, e queste splendide frasi te lo spiegheranno con grande precisione.

Il coraggio è il primo requisito della spiritualità. I vili non possono mai essere morali. (Mahatma Gandhi)

Il coraggio è resistenza alla paura e dominio della paura, ma non assenza di paura. (Mark Twain)

Quando si perde la ricchezza, non si perde nulla; quando si perde la salute, si perde qualcosa; quando si perde il coraggio, si perde tutto. (Billy Graham)

Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. (Martin Luther King)

Credo che il coraggio sia la somma di forza e saggezza. Se si toglie la saggezza dall’equazione – il coraggio può mutarsi in rabbia. (Dodinsky)

L’uomo non può scoprire nuovi oceani finché non avrà il coraggio di perdere di vista la riva. (André Gide)

Ho imparato che il coraggio non è la mancanza di paura, ma la vittoria sulla paura. L’uomo coraggioso non è colui che non prova paura, ma colui che sconfigge questa paura. (Nelson Mandela)

Il coraggio non può essere contraffatto, è una virtù che sfugge all’ipocrisia. (Honoré de Balzac)

Ci vuole più coraggio nella sofferenza che nella morte. (Napoleone Bonaparte)

Il perfetto coraggio sta nel fare senza testimoni ciò che si sarebbe capaci di fare di fronte a tutti. (François de La Rochefoucauld)

Frasi sul coraggio delle scelte

La vita ti pone inevitabilmente davanti a delle scelte, alcune delle quali non si possono proprio prendere a cuor leggero. Ed è qui che potrai mostrare tutto il tuo coraggio, quell’ardore che ti aiuterà ad accettare il rischio di compiere un passo altrimenti evitato. Scopriamo insieme le riflessioni più profonde su questo tema.

Presto o tardi, nella vita di un uomo viene un giorno in cui nulla è facile, un giorno in cui si deve compiere una scelta. (George Martin)

C’è sempre un’altra scelta, un’altra possibilità, un altro destino, ma serve coraggio. (Fabrizio Caramagna)

Prima o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bisogna prenderla, perché la coscienza ti dice che è giusta. (Martin Luther King Jr.)

Qualunque cosa tu faccia, hai bisogno di coraggio. Qualunque scelta tu faccia, ci sarà sempre qualcuno a dirti che hai sbagliato. Ci sono sempre difficoltà che ti spingono a credere che chi ti critica abbia ragione. Per fare una scelta e seguirla fino alla fine ci vuole un po’ dello stesso coraggio di cui ha bisogno un soldato. La pace ha le sue vittorie, ma ci vogliono uomini e donne coraggiosi per guadagnarsela. (Ralph Waldo Emerson)

Dobbiamo abituarci all’idea: ai più importanti bivi della vita, non c’è segnaletica. (Ernest Hemingway)

Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Devi davvero smettere di pensare a ciò che puoi permetterti di fare, perché puoi davvero permetterti di fare qualsiasi cosa tu decida di fare. (Wayne Dyer)

Non esiste scelta che non comporti una perdita. (Jeanette Winterson)

Frasi sul coraggio di osare

Avere coraggio significa anche voler osare: l’audacia di assumersi un rischio e le sue conseguenze, anche negative, per il grande desiderio di raggiungere un risultato. Ecco alcune splendide frasi motivazionali da ricordare sempre.

Ricordati di osare sempre. (Gabriele D’Annunzio) Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? (Vincent van Gogh)

Il vero significato del coraggio è avere paura – e poi, con le ginocchia che tremano e il cuore che batte, fare comunque il salto. (Oprah Winfrey)

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. (Muhammad Ali)

Ciò che non abbiamo osato, abbiamo certamente perduto, mentre rischiando avremmo solo avuto più o meno probabilità di perdere. (Oscar Wilde)

Il coraggio è spesso l’effetto di una visione poco chiara del pericolo che si affronta, o dell’ignoranza totale dello stesso pericolo. (Claude-Adrien Helvétius)

I nostri dubbi sono dei traditori che ci fanno spesso perdere quei beni che pur potremmo ottenere, soltanto perché non abbiamo il coraggio di tentare. (William Shakespeare)

Solo coloro che hanno il coraggio di affrontare grandi insuccessi possono ottenere grandi successi. (Robert Kennedy)

Tutti i nostri sogni potrebbero diventare realtà se avessimo il coraggio di perseguirli. (Walt Disney)

Non c’è nulla di turpe in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla. (Publilio Siro)

A nulla serve volere se non hai il coraggio di osare. (Giuseppe Donadei)

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. (Lucio Anneo Seneca)

Frasi sul coraggio di cambiare

Talvolta, bisogna avere il coraggio di cambiare: rimanere adagiato sulle tue abitudini è la scelta più comoda e confortante, ma solo il cambiamento ti permetterà di diventare una persona migliore. Qui abbiamo raccolto una lista di citazioni famose che ti faranno riflettere.

La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle. (Sant’Agostino)

Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. (Winston Churchill)

Il coraggio di immaginare alternative è la nostra più grande risorsa, capace di aggiungere colore e suspense a tutta la nostra vita. (Daniel Boorstin)

Il mestiere mi ha insegnato che la cosa più difficile e improbabile è proprio cambiare. Eppure la ricerca della felicità non risiede nel conservare, ma nel coraggio di modificare il corso degli eventi. (Paolo Crepet)

È quando non hai più nulla da perdere, che trovi il coraggio di cambiare la tua vita. Chiudi gli occhi, prendi aria. E ti lanci. E senti di nuovo il tuo cuore battere. Libera di vivere. Libera di volare! (Sonia Sacco)

Chi ha il coraggio di cambiare viene sempre considerato un traditore da coloro che non sono capaci di nessun cambiamento. (Amos Oz)

Siete in grado di fare la differenza, di essere coraggiosi, di cambiare molto più di quanto sareste disposti ad ammettere. Siete capaci di essere degli artisti. (Seth Godin)

Il vero cambiamento, la vera rivoluzione avviene abbandonando il noto per l’ignoto… dove non esiste alcuna autorità e dove potreste andare incontro al fallimento completo; sostituire al noto qualcos’altro che conosciamo non è un cambiamento. (Uppaluri Gopala Krishnamurti)

Per tutti i cambiamenti importanti dobbiamo intraprendere un salto nel buio. (William James)

Dio mi ha concesso la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare, e la saggezza di cogliere la differenza. (Pietro Trabucchi)

Cambiare la propria opinione, a volte, richiede più coraggio che persistere nel proprio parere. (Christian Friedrich Hebbel)

Frasi sul coraggio di andare avanti

Anche quando tutto sembra remarti contro, non c’è altro da fare che prendere un bel respiro e rialzare la testa, andando avanti sulla tua strada. Il futuro è dei coraggiosi, di chi ha la forza di osare per raggiungere la prossima meta. E questi grandi pensatori hanno scritto parole bellissime sull’argomento.

Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. (Winston Churchill)

Coraggio non vuol dire avere la forza di andare avanti, ma di andare avanti anche quando non si ha nessuna forza. (Theodore Roosevelt)

Nella vita ci sono giorni pieni di vento, ci sono giorni pieni di pioggia, ci sono giorni pieni di dolore, ci sono giorni pieni di lacrime, e poi ci sono giorni pieni d’amore, che ti danno il coraggio di andare avanti per tutti gli altri giorni. (Romano Battaglia)

In due parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: va avanti. (Robert Lee Frost)

La cosa migliore della vita è andare avanti con tutti i tuoi piani e i tuoi sogni, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. E perché la vita è davvero troppo breve per essere insignificante. (Charlie Chaplin)

Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. (Ralph Waldo Emerson)

La cosa più coraggiosa che ho fatto nella mai vita è continuare a vivere quando volevo morire. (Juliette Lewis)

È normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. (Paolo Borsellino)

La gente ammira coloro che hanno una visione del nuovo, che aprono una strada insolita, che hanno il coraggio di andare avanti. (Erich Fromm)

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. (Thomas Stearns Eliot)

Vai avanti e fai l’impossibile. Ne vale la pena anche solo per vedere la faccia di chi diceva che non ce l’avresti fatta. (Walter Bagehot)

Frasi sul coraggio delle donne

Ogni donna ha in sé infinite risorse, nonché il coraggio di sfruttarle senza temere il rischio. Generose ma anche combattive, coraggiose e indipendenti: le donne sono una forza della natura, ancora di più nel momento in cui devono dimostrare molto di più rispetto agli uomini. Ecco gli aforismi più belli da dedicare ad una persona speciale.

Una donna che apre il suo cuore spezzato per amarti è più coraggiosa di qualunque altra donna che incontrerai. (Steven Benson)

Il coraggio consente alla donna di successo di fallire – e di imparare potenti lezioni dal fallimento – cosicché alla fine, lei non ha fallito del tutto. (Maya Angelou)

La donna che segue la folla di solito non va oltre la folla. La donna che cammina da sola corre il rischio di esplorare posti che nessuno ha mai visto prima. (Albert Einstein)

Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. (Dacia Maraini)

Se una donna si guarda spesso allo specchio, può darsi che non sia tanto un segno di vanità, quanto di coraggio. (Mark Twain)

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai. (Oriana Fallaci)

La miglior protezione che qualsiasi donna possa avere è il coraggio. (Elizabeth Candy Stanton)

Ah, donne, ragazze, cuori femminili sempre incomprensibili! Quando non siete gli esseri più timidi, siete i più coraggiosi! La ragione con voi non ha niente a che spartire. (Jules Verne)

È facile essere una femmina, bastano un paio di tacchi a spillo e abiti succinti… ma per essere una donna devi vestire il cervello di carattere, personalità e coraggio. (Rita Levi Montalcini)

Sono forti e coraggiose le donne quando scelgono la solitudine rinunciando a un falso amore. (Patrizia Cosenza)

Frasi sul coraggio in amore

Ci vuole coraggio ad amare? Ebbene sì: vuol dire accettare il rischio di aprire il cuore alla persona sbagliata, di non essere ricambiati e di soffrire. Ma solo i più coraggiosi possono trovare la felicità nell’amore. Scopriamo le frasi più romantiche degli autori famosi.

L’amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo sull’orlo di un precipizio. (Stendhal)

Non esiste uomo tanto codardo che l’amore non renda coraggioso e trasformi in un eroe. (Platone)

Di tutte le forme di prudenza, la prudenza nell’amore è forse la più fatale alla vera felicità. (Bertrand Russell)

E poi ci vuole coraggio. Ce ne vuole per innamorarsi e per smettere d’amare, per partire e per ritornare, per fare progetti. (Susanna Casciani)

Quando cerchiamo l’amore con coraggio, esso si rivela e noi finiamo con l’attirare altro amore. (Paulo Coelho)

Un codardo non è capace di dichiarare il proprio amore. Questa è una prerogativa del coraggioso. (Mahatma Gandhi)

Non ha confini il coraggio che nasce dall’amore e per amore si realizza. Non tiene conto di alcun pericolo, non ascolta nessuna forma di raziocinio. Pretende di muovere le montagne e spesso le muove. (Oriana Fallaci)

Essere amati profondamente da qualcuno ci rende forti, mentre amare profondamente ci rende coraggiosi. (Lao Tzu)

Quando sentiamo il bisogno di un abbraccio, dobbiamo correre il rischio di chiederlo. (Emily Dickinson)

Bisogna essere coraggiosi e anche un po’ folli per aprire il cuore e donarlo a qualcuno. (Charles Bukowski)

È meglio aver amato e perso che non aver amato mai. (Alfred Tennyson)

Frasi sul coraggio di essere se stessi

Non c’è niente di più difficile che essere se stessi: ci vuole un grande coraggio nel non cedere alla tentazione di trasformarsi per compiacere gli altri, di vivere una vita più facile (ma non di certo veramente ricca di soddisfazione). In queste bellissime frasi, c’è tutto il coraggio di essere la persona che desideriamo.