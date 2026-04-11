La Ruota della Fortuna, Stefania torna in gioco dopo il ricorso. Ma Gerry Scotti vede solo Samira Lui

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IPA Samira Lui

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 10 aprile 2026 è, a tutti gli effetti, la storia di due donne: una che gira la ruota, Stefania (riammessa dopo il ricorso) e Samira Lui che fa girare la testa a Gerry Scotti. Un copione già visto, dato che ogni sera si ripete lo stesso commento sull’abito della co-conduttrice, ma stavolta pare proprio che l’entusiasmo sia incontenibile: “Rosso Valentino!”, dice lui, che così dà il via alle manche che ci portano fino a La Ruota delle Meraviglie.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui al centro dell’attenzione

Partiamo dall’inizio, ovvero dal momento in cui Samira Lui fa il suo ingresso in studio. L’abito rosso della co-conduttrice fa sobbalzare Gerry Scotti, ormai abituato agli slanci di eleganza della collega, ma la battuta dà il tono alla serata. Una verve da intrattenimento vecchia scuola che il pubblico del venerdì sera ancora apprezza. Persino la questione delle medicine, tirata in ballo da Gianluca, ricercatore in neuroscienze, diventa materiale comico: Scotti accetta di buon grado di essere il soggetto ideale per futuri studi sul cervello.

Ma il vero protagonista della serata risponde al nome di Stefania. Controllore di volo da Bussolengo, tornata in gara dopo aver vinto un ricorso – una circostanza che da sola meriterebbe un docufilm – Stefania entra in studio con 31200 euro già in saccoccia e la determinazione di chi è abituata a gestire traffico aereo: nessun margine di errore e zero improvvisazione. I suoi rivali, Giovanni art director milanese e Gianluca il ricercatore, sembrano più spettatori che concorrenti.

L’ascesa di Stefania

La serata scorre via tabellone dopo tabellone. Giovanni riesce a strappare i primi mille euro risolvendo la parola legata a un piatto tipico andorrano – “Trinxat”, per chi tenesse traccia delle proprie conoscenze gastronomiche – ma poi si fa da parte con stile. Stefania, invece, non si fa da parte mai. Risolve il round degli animali, domina quello musicale con Laura Pausini come soggetto, e quando arriva il Jackpot da 83900 euro ci prova, manca, ma porta comunque a casa altri spiccioli mentre Giovanni, con la fetta fortunata in mano, sceglie la prudenza. Una scelta difficile da giudicare con cattiveria: 83900 euro fanno paura anche agli art director coraggiosi.

Il momento Dan Brown merita una menzione separata. Gerry Scotti rievoca l’incontro dello scrittore con la produzione avvenuto a settembre in studio, con tanto di copia del libro acquistata – e pagata – dallo stesso autore. “Questo entra nella storia”, commenta il conduttore, e per una volta l’iperbole sembra quasi giustificata.

La vittoria finale

Alla fine, Stefania chiude la gara dominando anche le ultime manche e porta il totale di serata a 26700 euro, lasciando Giovanni con 2000 e Gianluca con un’esperienza televisiva senza ritorno economico. Nella Ruota delle Meraviglie, poi, indovina due frasi a tema viaggio e si ritrova a scegliere tra buste. Prende la numero 3: 15000 euro. Decide di passare. La numero 2 contiene 5000. Matematicamente, la scelta migliore sarebbe stata un’altra, ma con quasi 63000 euro totali nelle ultime due puntate, Stefania può permettersi anche qualche rimpianto di lusso.