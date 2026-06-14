La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa commuovere Gerry Scotti. Poi l’annuncio a sorpresa del conduttore

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Samira Lui

Anche questo weekend i telespettatori hanno potuto contare sulla consueta compagnia di Gerry Scotti: come ogni sera, anche sabato 13 giugno il conduttore è tornato su Canale5 con l’imperdibile appuntamento de La Ruota della Fortuna, affiancato come da tradizione dalla splendida Samira Lui.

Al centro della serata c’era ancora una volta il campione in carica Lorenzo, ormai ribattezzato “sbarbatello”, che in sole due puntate è riuscito a portare a casa la ragguardevole cifra di 46.700 euro.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo durante la puntata

Non è sabato senza il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna che continua la sua stagione di grandi successi: anche nella serata di sabato 13 giugno il game show più amato di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha tenuto compagnia al pubblico televisivo con una punta ricca di momenti emozionanti.

Si parte con l’ingresso di Gerry accompagnato, come da tradizione, dall’energia dei Fortuna Five, che per questa puntata scelgono di intonare Insieme: 1992 di Toto Cutugno. Il conduttore si lascia subito coinvolgere dalla musica, accennando il ritornello mentre si avvicina al pubblico per salutarlo con il calore che da sempre lo contraddistingue.

Subito dopo prende la parola per dare il benvenuto ai telespettatori: “Stiamo insieme, eccoci qua, insieme. I love you, grazie. Eccolo qua il mio pubblico, signori. Hanno scelto di trascorrere questo sabato insieme a noi e naturalmente insieme ai ragazzi dei Fortuna Five”.

Dopo i saluti iniziale arriva subito il momento di conoscere i protagonisti della serata, a partire dal campione in carica Lorenzo, medico di Anzio, del quale Gerry ci tiene a ricordare un episodio significativo: subito dopo la laurea, nel pieno dell’emergenza Covid, Lorenzo ha deciso di mettersi al servizio della collettività arruolandosi con una procedura straordinaria nell’Esercito Italiano per offrire il proprio contributo come medico.

A contendersi il titolo con Lorenzo ci sono Federica, insegnante di Lingue originaria di Bisignano, in provincia di Cosenza, e Luca, avvocato palermitano. Quest’ultimo sorprende Scotti con un piccolo pensiero, un magnete da frigorifero, sapendo della sua insolita passione per il collezionismo. Il conduttore, divertito, confessa: “Ne ho accumulati così tanti che ormai dovrò comprare un altro frigorifero per attaccarli tutti”.

Ovviamente non può mancare il momento dell’arrivo di Samira Lui, questa volta splendidamente fasciata in un abitino svolazzante e fiorato nei toni del lilla e del verde.

La Ruota della Fortuna, Federica diventa la nuova campionessa

Si parte però subito con la gara e la manche “Giramondo” dedicato al termine Oga, una parola diffusa in Nigeria che identifica una figura autorevole e rispettata all’interno della comunità.

Gerry Scotti ne spiega il significato al pubblico: “Nel loro dialetto indica l’uomo saggio, colui che ha autorità, il capo del villaggio, la persona a cui ci si rivolge quando c’è bisogno di un consiglio o di un aiuto” e Samira lo spiazza e lo commuove dicendo: “Allora lei è l’Oga de La Ruota della Fortuna. Le piace questo titolo?”. Scotti, visibilmente divertito e lusingato, replica con il sorriso: “Grazie, quando è così gentile riesce perfino a commuovermi”.

La gara entra poi nel vivo con il tradizionale “Round Musicale”, dedicato in questa occasione a Via con me, uno dei brani più celebri di Paolo Conte. Al termine del gioco, la band dello show esegue il pezzo dal vivo, coinvolgendo il pubblico in studio.

Proprio osservando gli spettatori che accompagnano la musica con gli applausi, Gerry Scotti si lascia andare a una delle sue immancabili battute: “Samira, te ne sei accorta? Abbiamo appena stabilito un record: duecento persone che battono le mani e nessuna va a tempo. Sono sicuro che domani ne parleranno tutti i giornali!”.

Con il susseguirsi delle manche, la sfida si fa sempre più intensa, ma è soprattutto Federica a prendersi la scena. L’insegnante conduce una gara praticamente impeccabile, imponendosi sugli avversari con sicurezza e lasciando loro ben pochi margini di recupero.

Al termine della partita conquista così il titolo di nuova campionessa, interrompendo il percorso di Lorenzo e chiudendo la sua serata con un montepremi di ben 23.300 euro.

Gerry e Samira fanno un annuncio speciale ai telespettatori

Per la nuova campionessa Federica si aprono poi le porte de “La Ruota delle Meraviglie“, dove è chiamata a risolvere tre frasi legate al tema “telefono” nel tentativo di aumentare ulteriormente la vincita.

La concorrente riesce però a indovinare soltanto la prima soluzione, guadagnandosi così una busta verde. Al suo interno trova un premio di 1.000 euro: una cifra non particolarmente elevata, ma sufficiente a far salire il bottino finale a 24.300 euro, chiudendo comunque una serata decisamente da ricordare.

In chiusura di puntata, prima dei saluti finali, Gerry Scotti fa un annuncio inaspettato ai telespettatori: “Torneremo anche domani e continueremo a farvi compagnia. Saremo con voi per tutta l’estate” con Samira Lui che gli fa eco confermando “Sì, vi accompagneremo per tutta l’estate”.