Ballando con le Stelle 2026, il cast completo: chi sono i concorrenti

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IPA Milly Carlucci

Milly Carlucci si prepara a tornare in onda con la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Nel frattempo la produzione ha svelato i primi nomi dei personaggi che prenderanno parte allo show.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2026

In attesa del 3 ottobre, data in cui inizierà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. La produzione dello show condotto da Milly Carlucci ha rivelato ufficialmente i primissimi due concorrenti che scenderanno in pista nella trasmissione di Rai 1.

Il primo annuncio è stato quello di Alessandro Matri che è apparso in un video Instagram insieme alla compagna Federica Nargi, ex concorrente del 2024 e terza classificata. Una clip divertentissima, con l’ex calciatore impegnato a realizzare una coreografia e l’ex velina di Striscia pronta a bocciarlo, invitandolo a cercare una nuova insegnante.

Poco dopo è stato il turno di Aurora Ramazzotti che già durante il suo matrimonio con Goffredo Cerza aveva dato prova di essere una ballerina perfetta per questa edizione dello show. In un video che imita una sorta di colloquio di lavoro, Aurora ha spiegato con la consueta ironia: “Un difetto? Sono un po’ scoordinata. Se so ballare? Assolutamente no! Ritmo? Occasionalmente. Le critiche… domanda successiva! Se mi piace uscire dalla comfort zone? Preferirei di no”.

Gli altri concorrenti

In attesa di conferme ufficiali sono emersi anche gli altri nomi dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2026. Milly Carlucci avrebbe scelto di inserire nel cast, dopo una lunga trattativa, anche Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, arrivata nella vita dell’ex calciatore dopo il divorzio con Ilary Blasi.

Noemi ha sempre mantenuto un profilo basso, tenendosi lontano dai gossip e scegliendo di non rilasciare dichiarazioni riguardo il suo amore per l’ex capitano della Roma. Ora però avrebbe scelto di mettersi in gioco a Ballando con le Stelle 2026.

Nel cast ci sarebbero inoltre Anna Safroncik, attrice ucraina, protagonista di tante fiction di successo, e Alberto Ravagnani, ex sacerdote e star social che qualche mese fa aveva scelto di rinunciare all’abito talare.

Milly Carlucci avrebbe aggiunto al cast alla lista dei concorrenti di Ballando con le Stelle anche Jimmy Ghione, celebre inviato di Striscia la Notizia, pronto a sbarcare su Rai 1. La conduttrice avrebbe poi contattato Riccardo Rossi, conduttore, attore e comico con cui ha già lavorato a Canzonissima, ed Eugenio Finardi, noto cantautore.

Non è stato confermato ancora nemmeno il cast dei ballerini. Lo scorso anno Milly Carlucci aveva riportato in pista Simone Di Pasquale, storico maestro della trasmissione. Insieme a lui i volti più amati di Ballando con le Stelle: Giovanni Pernice, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli, Carlo Aloia e Chiquito. In forse quest’anno la presenza di Alessandra Tripoli. Qualche settimana fa infatti la ballerina aveva annunciato ai fan di essere incinta del suo secondo figlio. Una condizione che potrebbe essere incompatibile con il ruolo di maestra nel programma di Rai 1. Su Instagram, la Tripoli aveva commentato: “Spero di poterci essere in qualche modo”.