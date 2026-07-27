Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle, la prima volta in tv della compagna di Totti

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Noemi Bocchi con Totti

Tra trattative e colpi di scena, il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle continua a prendere forma. E questa volta il nome destinato a far discutere è quello di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicina a sbarcare sulla pista da ballo di Rai 1. Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe uno dei colpi più importanti messi a segno da Milly Carlucci negli ultimi anni, portando in televisione un volto che ha sempre preferito mantenere un profilo riservato nonostante la grande esposizione mediatica.

Totti, Noemi Bocchi concorrente di Ballando con le Stelle 2026?

L’anticipazione arriva da Giuseppe Candela, che parla di una trattativa ormai ben avviata tra la produzione di Ballando con le Stelle e Noemi Bocchi. Milly Carlucci avrebbe individuato nella compagna di Francesco Totti uno dei nomi di punta della prossima edizione del dancing show.

L’indiscrezione racconta di un accordo ancora da definire nei dettagli, ma già in una fase avanzata. La conduttrice, infatti, avrebbe ottenuto una disponibilità di massima da parte di Bocchi, anche se il sì definitivo non sarebbe ancora arrivato.

Se tutto dovesse andare nella direzione sperata dalla produzione, Noemi debutterebbe in uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo, cimentandosi per la prima volta in una competizione televisiva.

L’eventuale partecipazione assume un significato ancora più curioso dopo il presunto rifiuto di Chanel Totti. Un invito arrivato un anno fa e declinato dalla figlia di Ilary Blasi, che ha preferito partecipare a Pechino Express.

A quel punto, l’attenzione si sarebbe spostata su Noemi Bocchi, pronta a mettersi in gioco in un contesto diverso dalla sua quotidianità. Anche per farsi conoscere dal grande pubblico, che la conosce più per i pettegolezzi che per quello che effettivamente è.

Per il momento, però, non c’è ancora certezza: né la diretta interessata né la Rai hanno confermato o smentito la notizia.

Un cast ancora tutto da costruire tra rumors e grandi nomi

Come ogni estate, Ballando con le Stelle è al centro di un continuo susseguirsi di voci e spifferi. Milly Carlucci è al lavoro per costruire un cast capace di sorprendere e, come da tradizione, le trattative procedono nel massimo riserbo.

Tra i nomi che continuano a circolare con maggiore insistenza c’è quello di Aurora Ramazzotti, così come quello di Alessandro Matri, ex calciatore e compagno di Federica Nargi, protagonista indiscussa di una delle ultime edizioni del programma.

Accanto alla definizione del cast, resta aperto anche il capitolo giuria. Si vocifera di settimane particolarmente delicate per la produzione: dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, riconfermata al Grande Fratello Vip, sembra certo l’arrivo di Barbara D’Urso, ex concorrente del dancing show.

Perché Noemi Bocchi darebbe una spinta in più al programma

L’eventuale arrivo di Noemi Bocchi rappresenterebbe molto più di una semplice aggiunta al cast. Da quando la sua relazione con Francesco Totti è diventata pubblica, la 38enne è una delle figure più osservate del gossip italiano, pur avendo scelto di esporsi il meno possibile. Di lei non si conosce neppure la voce: non ha mai rilasciato interviste sul suo legame con l’ex calciatore.

Proprio questa sua riservatezza potrebbe trasformarsi nel valore aggiunto della partecipazione a Ballando con le Stelle. Il format di Milly Carlucci, infatti, ha spesso mostrato lati inediti dei suoi concorrenti, raccontandone non solo il percorso sulla pista, ma anche la dimensione più personale ed emotiva.

Per i telespettatori sarebbe l’occasione di conoscere Noemi al di là delle cronache rosa che da anni accompagnano la sua storia con l’ex capitano della Roma. Per la produzione, invece, significherebbe assicurarsi uno dei volti più chiacchierati, capace di attirare curiosità fin dall’annuncio ufficiale.