Ballando con le Stelle 2026, i nomi dei primi concorrenti in gara

Tra nomi a sorpresa e indiscrezioni sempre più insistenti, il nuovo cast di Ballando con le Stelle prende forma. Come sempre a tirare le redini dello show è Milly Carlucci

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IPA Milly Carlucci

Fervono i preparativi per Ballando con le Stelle 2026. Milly Carlucci continua a lavorare senza sosta per definire il cast della nuova edizione e sono già spuntate le prime indiscrezioni sui possibili protagonisti del dancing show di Rai 1. Tra volti della televisione, ex campioni dello sport e rivoluzioni in giuria, i rumor si fanno sempre più insistenti, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale dalla produzione. Sul fronte dei concorrenti alcuni nomi sembrano già essere in pole position, mentre sul fronte della giuria e del cast fisso potrebbero esserci cambiamenti destinati a far discutere.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2026

Il nome che circola con maggiore insistenza riguardo il cast di Ballando con le Stelle 2026 è quello di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti viene indicata da diversi rumor come la concorrente più vicina a entrare nel cast del programma, tanto da essere considerata da più fonti la prima partecipante praticamente certa della prossima stagione. Per il momento, però, manca ancora l’annuncio ufficiale di Milly Carlucci.

A un passo dalla firma ci sarebbe anche l’ex calciatore Alessandro Matri, che sarebbe pronto a raccogliere il testimone di altri sportivi che negli anni hanno calcato la pista di Ballando con le Stelle e mettendosi alla prova in una veste completamente diversa da quella che lo ha reso popolare.

Ma Matri raccoglierebbe anche l’eredità della compagna Federica Nargi, che con la sua partecipazione ha reso speciale l’edizione del 2024. Quella dove l’ex Velina di Striscia la notizia – bravissima – ha dato vita puntata dopo puntata ad un meraviglioso duello con Bianca Guaccero, poi vincitrice di quell’anno.

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle potrebbe esserci anche Alessandro Cattelan. Più fonti hanno spifferato questo nome. Una presenza che rappresenterebbe uno dei colpi più inattesi del cast, considerato che Cattelan non ha mai preso parte a un talent di questo tipo. Ma chissà che non possa aiutarlo “a sporcarsi di sugo” come consigliato qualche tempo fa da Antonella Clerici.

A Ballando non si cucina, al massimo si indossano paillettes e piume sgargianti, ma sicuramente è il giusto programma nazional popolare che può avvicinare al pubblico, cambiare la percezione degli spettatori e rilanciare una carriera.

La nuova giuria di Ballando con le Stelle 2026

Se sul fronte dei concorrenti le indiscrezioni sono ancora limitate, è la giuria a monopolizzare l’attenzione. Soprattutto perché quest’anno dovrà fare a meno di Selvaggia Lucarelli. La giurata più pungente di tutti che in dieci anni di onorato servizio ha stravolto le dinamiche della trasmissione, rendendole decisamente più accattivanti e chiacchierate.

Selvaggia ha preferito cogliere le nuove opportunità offerte da Mediaset – Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi – e ora si cerca un valido rimpiazzo. Nei giorni scorsi si è vociferato di Barbara D’Urso mentre qualcun altro ha avanzato il nome di Simona Ventura. Entrambe sono state concorrenti in passato del format.

Ma i cambiamenti potrebbero non fermarsi qui. Tra le ipotesi circolate c’è quella che vedrebbe Adriano Panatta prendere il posto di Ivan Zazzaroni, mentre anche Fabio Canino sarebbe al centro delle valutazioni in vista della prossima stagione.

Per ora nessuno dei diretti interessati ha commentato le indiscrezioni, lasciando aperto qualsiasi scenario. Tra le voci più sorprendenti c’è infine quella che riguarda Alberto Matano, diventato negli ultimi anni uno dei volti simbolo di Ballando con le Stelle nel ruolo di commentatore a bordo campo e custode del “tesoretto”.

Il giornalista sarebbe stato preso in considerazione per un eventuale ingresso in giuria. E per il sostituto nel ruolo di commentatore a bordo campo è trapelato il nome del manager Lucio Presta, figura storica del mondo dello spettacolo italiano.

Al momento, però, tutte queste restano indiscrezioni. La produzione non ha ancora ufficializzato né il cast né la giuria della nuova edizione e bisognerà attendere le prossime settimane per capire quali voci troveranno conferma e quali, invece, resteranno soltanto chiacchiere estive. Per ora è certa solo la data di partenza: il prossimo sabato 3 ottobre.