Tutte aspettavamo la friggitrice ad aria capace di cucinare la pizza. Moulinex Easy Fry fa questo (e molto altro). Ora in sconto

Ora la pizza si può preparare anche nella friggitrice ad aria e il risultato è sorprendente!

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Il sogno di tutti gli appassionati di friggitrice ad aria? Poter cucinare la pizza in questo elettrodomestico così utile e smart. Oggi è possibile – e ad un prezzo piccolo, grazie alla Moulinex Easy Fry, una friggitrice ad aria con un’ampia capacità che consente di preparare tantissimi piatti per tutta la famiglia.

Preparati a dire addio al forno e ai fornelli (soprattutto d’estate quando fa caldissimo!). Perché la friggitrice ad aria di Moulinex diventerà la tua alleata per cucinare qualsiasi ricetta. Consente infatti di preparare sino ad un kg di patatine fritte e ben 25 crocchette di pollo, per una cena gustosa e che farà felice tutta la famiglia.

Offerta Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Friggitrice ad aria per cuocere anche la pizza

Non solo: è perfetta anche per preparare la pizza! Tutto merito del suo cestello capiente con una superficie XL studiata per preparare anche una pizza sino a 27 cm. Inoltre grazie alla finestra presente nella friggitrice ad aria potrai osservare il risultato in tempo reale, monitorando la cottura senza dover per forza aprire il cestello.

Il prezzo? Oggi questa friggitrice ad aria rivoluzionaria costa meno di 100 euro. Un costo super conveniente grazie all’offerta presente su Amazon.

Come cuocere la pizza in friggitrice ad aria

Chi ha provato la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry ne è convinto: questo elettrodomestico è funzionale, capiente e di ottima qualità. Grazie al cestello largo e ampio consente di preparare qualsiasi tipologia di cibo, anche la pizza, con una cottura uniforme e crispy. Fra le caratteristiche più apprezzate dagli utenti che hanno acquistato questa friggitrice ad aria ci sono le varie funzioni che aiutano a cuocere in modo efficace gli alimenti.

Ciò che rende davvero speciale questa friggitrice ad aria sono le sue dimensioni compatte che la rendono simile ad un fornetto per pizze. Non possiede un cestello forato, ma un vassoio quadrato con un fondo antiaderente che è simile ad una teglia. La forma quadrata permette di cucinare non solo la pizza, ma anche sino ad un kg di patatine.

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I materiali sono robusti e si puliscono facilmente. La teglia si può lavare in lavastoviglie, senza fatica, mentre la finestra frontale con la luce integrata all’interno consente di monitorare la cottura dei cibi.

La tecnologia Extra Crisp aiuta ad ottenere cibi croccanti e gustosi. La friggitrice ad aria infatti possiede al suo interno due resistenze – superiore e inferiore – per creare una sorta di vortice che rende i cibi croccanti.

Il funzionamento è intuitivo e facile grazie al pannello digitale che consente di scegliere fra ben dieci programmi a disposizione, selezionando temperatura e tempo di cottura. La funzione pizza è comodissima ed è utile per cucinare sia la pizza surgelata che quella fresca, preparata in casa. Porta la temperatura a 230 gradi e aiuta ad ottenere focacce bianche con il rosmarino, pizze margherite croccanti oppure pizzette rosse da servire per l’aperitivo.

Infine c’è un aspetto da non sottovalutare. La friggitrice ad aria Easy Fry XL consuma sino al 70% di energia in meno e permette di cuocere sino al 37% più velocemente rispetto ai forni tradizionali

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