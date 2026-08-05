Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il frigorifero portatile è pratico e ha un prezzo incredibile

Il frigorifero è l’elettrodomestico più importante in casa e nessuno di noi può farne a meno, neanche in viaggio. Ovviamente portare con noi quello che usiamo nella nostra abitazione è impossibile, fortunatamente però in commercio esistono modelli piccoli e compatti che hanno tutte le caratteristiche di quelli presenti in cucina, ma in formato mini.

Insomma sono quei compagni irrinunciabili da mettere in macchina quando decidiamo di organizzare un viaggio on the road alla scoperta di piccole città o borghi. Lo stesso vale se vogliamo concederci una gita fuori porta o trascorrere le nostre ferie a contatto con la natura. Se stai pensando ai modelli minimal che ci hanno accompagnato durante la nostra infanzia devi ricrederti.

Oggi sono diventati modelli molto più evoluti con compressore e sistema di raffreddamento che non ti faranno rimpiangere il frigorifero di casa tua, anche per quel che riguarda il costo. Molti modelli tech, infatti hanno prezzi contenuti a cui il più delle volte dobbiamo aggiungere sconti incredibili. Online tra i frigoriferi portatili elettrici a suscitare il nostro interesse è stato quello di Igloo non solo per le funzioni e il design, ma anche per il prezzo da prendere al volo. Lo sconto del 34% è valido per poche ore e ti consente di acquistare un frigorifero efficiente a meno di 100 euro.

Offerta IGLOO IE42 frigo elettrico Il frigorifero compatto con ruote

Il design compatto fuori, ma capiente dentro

Quando partiamo per un viaggio in macchina o per un pic-nic il primo obiettivo è portare tutto quello di cui abbiamo bisogno senza riempire eccessivamente il bagagliaio e il frigorifero Igloo IE42 ha un design che ti sorprenderà. Nonostante appaia piccolo e compatto, ha una capacità di 42 litri che nella pratica si traduce nella possibilità di conservare fino a 61 lattine da 33ml oppure nove bottiglie di acqua da 1,5 litri: insomma è ideale per soddisfare tutti i gusti e le necessità di amici e parenti.

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Inoltre il design del frigorifero è stato studiato nel minimo dettaglio. Le maniglie laterali integrate facilitano il trasporto manuale, ma se volete muovervi con facilità potete approfittare della presenza di due ruote adatte ai terreni accidentati e a una maniglia telescopica. Per risparmiare spazio, poi i cavi dell’alimentazione sono conservati nel coperchio, una soluzione salvaspazio per avere tutto a portata di mano, ma senza ingombri.

Cibi e bibite al fresco come a casa

Quello che rende il frigorifero Igloo perfetto anche per vacanze lunghe è il sistema di raffreddamento che non ti farà rimpiangere il tuo frigorifero casalingo. Il sistema, infatti è dotato di una ventola interna, mentre le pareti sono rivestite da una schiuma PU dallo spessore importante che isola il contenuto anche in caso di alte temperature. Il frigorifero elettrico portatile, poi è dotato di diverse temperature e modalità di raffreddamento. Mentre quella massima è perfetta per il giorno, durante la notte puoi attivare quella Eco e dormire serenamente. Il frigo con questa modalità è molto silenzioso e consuma pochissimo, l’ideale per mantenere il contenuto al fresco senza sprecare energia.

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L’apparecchio, inoltre è talmente tanto versatile che puoi usarlo non solo in viaggio, ma anche a casa. Può essere collegato alla presa dell’auto a 12V e a quella domestica a 230V, così da avere le bevande sempre al fresco ovunque ti trovi.

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