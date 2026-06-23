Tenere il cibo fresco più a lungo è una buona abitudine, ma in cucina lo spazio non basta mai. Ecco perché le mini macchine per fare sottovuoto stanno diventando un piccolo alleato quotidiano.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Canva Le macchine sottovuoto sono sempre più compatte

Ci sono idee che sembrano risolvere un problema e, invece, ne aggiungono subito un altro. Conservare meglio gli avanzi, per esempio, è utilissimo, soprattutto quando non vuoi buttare mezza busta di insalata o un pezzo di formaggio solo perché ha preso aria in frigo, ma spesso significa portarsi a casa un elettrodomestico in più, grande, ingombrante e difficile da sistemare. Le mini macchine per fare sottovuoto nascono proprio per evitare questo compromesso: fanno quello che serve, ma occupano pochissimo spazio.

Perché piacciono così tanto

Il primo vantaggio di questi dispositivi è evidente: non ingombrano. Pesano poco, si maneggiano con una sola mano e non richiedono di liberare il piano cucina. Per chi ha poco spazio, è una differenza enorme rispetto alle classiche macchine sottovuoto da banco.

Il secondo motivo è la praticità. Molti modelli servono sia per risigillare i sacchetti originali sia per aspirare l’aria da contenitori o sacchetti con valvola, utili per marinature veloci, organizzazione in viaggio e persino per comprimere il contenuto della valigia. Restano però strumenti da uso quotidiano e “leggero”: non nascono per grandi quantità di alimenti molto umidi o per una lavorazione intensiva.

Un altro punto forte è la sostenibilità. Con i sacchetti riutilizzabili e richiudibili si evita di buttare ogni volta il contenitore, con un costo d’ingresso molto più basso rispetto ai modelli più professionali.

Cosa sanno fare davvero

Le mini macchine sottovuoto sono perfette per chi apre spesso pacchetti di snack, biscotti, formaggi o insalata e vuole evitare che il contenuto perda freschezza il giorno dopo.

Sono utili anche per preparare in anticipo porzioni da conservare meglio in frigorifero o nel freezer, e in alcuni casi aiutano con le marinature rapide, perché il vuoto favorisce l’assorbimento degli aromi.

Sono anche molto comode in viaggio. Alcuni modelli si usano con sacchi per vestiti, così piumini e biancheria occupano meno spazio nel trolley. E per chi ama campeggio o camper, diventano un piccolo gadget da portare ovunque: pratico, leggero e facile da infilare in borsa.

Bisogna però avere chiaro un limite importante: non sono adatte a tutto. I liquidi e gli alimenti molto umidi possono creare problemi perché il liquido finisce facilmente nel motore e la forza di aspirazione non è paragonabile a quella di una macchina grande. Sono perfette per snack, alimenti secchi e piccoli avanzi, meno per preparazioni più impegnative.

Le migliori da scegliere

Quando un mercato è così ricco e le alternative sono così numerose, non è facile districarsi, anche perché molti dei brand che si affacciano alla vendita online sono spesso poco conosciuti. Abbiamo setacciato diversi store online alla ricerca delle soluzioni più comode da usare e più convenienti da acquistare.

La macchina per sottovuoto compatta, magnetica e facile da riporre

Quella di Laica è la soluzione più essenziale per chi vuole una macchina sottovuoto piccola davvero, senza rinunciare alle funzioni utili.

Ha un design compatto, si può riporre in un cassetto e ha anche una base magnetica che permette di tenerla a portata di mano, per esempio sulla porta del frigorifero se è in metallo. La potenza di aspirazione è di 9 litri al minuto, con possibilità di regolazione, includendo anche il vuoto parziale per gli alimenti delicati.

Laica

In più ha la funzione “solo sigillato”, utile se si vogliono creare sacchetti partendo da un rotolo. Nella confezione trovi anche un rotolo da 25×600 cm e un cutter. È la scelta giusta se vuoi una macchina semplice, leggera e davvero poco ingombrante.

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La macchina più completa per chi usa spesso il sottovuoto

La Fresko è il modello più strutturato tra quelli in questa lista e si avvicina di più a una macchina sottovuoto tradizionale, pur restando compatta.

Ha funzionamento automatico, doppia sigillatura a caldo, modalità asciutto/umido e blocco automatico, quindi lavora bene anche quando si vuole fare un uso più frequente e organizzato.

Fresko

Il motore da 140W e la ventosa da 11 litri al minuto permettono di sigillare fino a 30 sacchetti in 15 minutes, un dato utile se si preparano pasti in anticipo o si fanno tante porzioni tutte insieme. La modalità Pulse-Vac aiuta a controllare meglio il vuoto, mentre la funzione Extended Seal è pensata per gli alimenti più umidi.

È un prodotto più completo, ma anche più grande: vale la pena sceglierlo se hai davvero bisogno di qualcosa di affidabile e intenso, non solo da uso occasionale.

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Il sottovuoto più versatile per casa e viaggio

La Bonsenkitchen punta su compattezza e multifunzione. Oltre alla sigillatura classica, offre la modalità di vuoto esterno, utile per contenitori, bottiglie di vino e sacchetti con cerniera, quindi si presta bene a chi cerca un dispositivo un po’ più flessibile.

Bonsenkitchen

Il design è compatto e facile da riporre in un cassetto o in un armadio e nella confezione ci sono già 5 sacchetti, un tubo di aspirazione esterno e il manuale multilingua. È una buona scelta per chi vuole spendere il giusto e avere uno strumento semplice, da usare in cucina ma anche fuori casa. Resta però più adatta a snack, alimenti secchi e piccoli avanzi: come tutte le mini macchine, non ama gli eccessi di umidità.

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