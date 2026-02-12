I contenitori sottovuoto in vetro sono la soluzione che stavate cercando per preparare i vostri piatti preferiti e conservarli a lungo in totale sicurezza

iStock I contenitori sottovuoto in vetro conservano bene il cibo

Quando non si ha la possibilità di tornare a casa per il pranzo, l’unico modo per avere un’alimentazione sana ed equilibrata è organizzare i pasti della settimana. Conosciuto come Meal Prep (abbreviazione di Meal Preparation), è un metodo per mangiare bene, ottimizzare il tempo e ridurre gli sprechi. Per far si che questo metodo funzioni, oltre ad avere le idee chiare su cosa preparare giornalmente, dovete munirvi di contenitori per conservare il cibo in totale sicurezza.

Fondamentale in queso caso sono i contenitori in vetro un materiale sicuro che ha un basso impatto sull’ambiente. Inoltre questi contenitori sono talmente tanto versatili che potete conservare al loro interno cibi cotti o crudi e molto di più. Possono essere conservati in frigo o essere messi nel microonde, la qualità degli alimenti non verrà mai alterata.

Tra i vantaggi dei contenitori in vetro, poi, ci sono anche i coperchi ermetici in grado di creare il sottovuoto così da far durare ancora di più il cibo. Se vi abbiamo convinto ad adottare il metodo Meal Prep, è il momento di munirvi dei contenitori e trovarli è semplice. Ci sono tantissimi modelli online di forme e dimensioni differenti per conservare al meglio ogni tipo di ricetta.

I contenitori in vetro più venduti online

Iniziamo la nostra carrellata tra i contenitori sottovuoto in vetro con quelli più venduti su Amazon. Il set vanta quasi 16mila recensioni con utenti soddisfatti della qualità e della varietà dei contenitori. Il kit è composto da 12 contenitori con altrettanti coperchi dotati di chiusura ermetica e guarnizione in silicone pensata per prolungare la durata dei cibi al loro interno. Il vetro borosilicato è resistente e potrete passarlo tranquillamente dal frigorifero al forno senza correre il rischio di romperlo.

Contenitori sottovuoto con coperchio sottovuoto

Per far durare a lungo il cibo nei contenitori in vetro, il sottovuoto è un aspetto da non tralasciare. Il set di CASO formato da 3 contenitori, è completato proprio da coperchi predisposti per il sottovuoto che si adattano a qualsiasi dispositivo di sigillatura. Inoltre, per avere le preparazioni sempre sotto controllo, il coperchio ha un’opzione extra: un indicatore di data integrato con giorno e mese.

Contenitori in vetro CASO Set 3 contenitori sottovuoto in vetro. Prezzo: 31,89€

I contenitori per conservare e marinare il cibo

Altro set di contenitori in vetro per il sottovuoto da tenere d’occhio è quello di FoodSaver che ha un dettaglio da non trascurare. I contenitori pensati per conservare gli alimenti cotti o crudi, hanno anche la funzione marinatura. Cosa vuol dire? Che non dovete fare altro che aggiungere spezie e aromi a carne, pesce e verdure e in soli 12 minuti avrete una marinatura da veri chef.

Contenitori in vetro con chiusura ermetica

Efficaci per conservare il cibo, non sono solo i contenitori in vetro con coperchio per il sottovuoto, ma anche quelli con chiusura ermetica. Dotati di un sistema a scatto, impediscono la fuoriuscita di liquidi grazie alla guarnizione in silicone. Il set formato da 5 contenitori con differenti misure (arriva fino a un chilo) è realizzato in vetro borosilicato che resiste bene allo shock termico e può essere lavato anche in lavastoviglie.

Contenitori in vetro MICRO Set contenitori in vetro e coperchio con chiusura ermetica. Prezzo: 32,99€

Contenitori in vetro tondi

Se ai contenitori quadrati o rettangolari preferite il modello tondo, anche per voi c’è un set in vetro composto da 5 vaschette e altrettanti coperchi con chiusura ermetica. Perfetti da portare in palestra o al lavoro, il cibo rimarrà al sicuro senza fuoriuscire e potrete tranquillamente riscaldarlo al forno o nel microonde. Il vetro è pensato per resistere alle alte o alle basse temperature.

