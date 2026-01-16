Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silent è silenziosa

Da quando hanno fatto la loro apparizione in cucina le friggitrici ad aria non ne sono più uscite. Proprio perché sono diventate l’elettrodomestico più apprezzato di sempre, nel corso del tempo abbiamo visto modelli XL, per tutta la famiglia, con ricette pre-impostate. Se pensavamo che non potessero andare oltre, beh ci sbagliavamo di grosso perché a sorprenderci questa volta è la Moulinex che si presenta con un modello super silenzioso. La Moulinex Easy Fry Silent, appunto è la versione più silenziosa di sempre grazie a una tecnologia specifica che la renderà la preferita da chi non riesce a fare a meno di questo elettrodomestico.

Come funziona la tecnologia Silent Technology

Ma cos’ha di diverso questo modello rispetto a quelli precedenti del brand? La tecnologia Silent Technology che è pensata per azzerare i rumori del motore così da poter utilizzare la friggitrice in ogni momento della giornata e della notte per chi non resiste agli spuntini notturni.

Il motore, infatti è dotato di un potente flusso d’aria che rispetto ai modelli simili è non solo più potente, ma ottimizza il rumore che risulta quindi bassissimo. Per la precisone non va oltre i 48 decibel: emissioni sonore bassissime che si trasformano in un vantaggio da non sottovalutare se in casa ci sono neonati oppure se volete dedicarvi a hobby che richiedono concentrazione mentre la friggitrice ad aria cucina per voi.

La friggitrice pensata per tutta la famiglia

La convivialità è da sempre l’obiettivo della Moulinex che nel suo catalogo vanta modelli XL e anche la Easy Fry Silence è pensata per rispondere alle necessità di tutta la famiglia. L’elettrodomestico grazie alla sua capacità di 5 litri è in grado di preparare piatti sani e snack gustosi per diverse persone senza sensi di colpa. Infatti oltre ad essere super silenziosa, questa friggitrice ad aria è dotata della tecnologia Extra-Crisp. Cosa vuol dire? Che è in grado di ottenere gli stessi risultati della classica frittura, croccante fuori e morbida dentro, sfruttando la forza dell’aria, ma con il 99% di grassi in meno.

Poi se vi piace sperimentare in cucina il modello silenzioso della Moulinex è dotato di ben 10 programmi preimpostati per ricette a base di carne, pesce, verdure e per i più golosi anche ottimi dolci. Tutti possono essere selezionati facilmente sul display touch. Se non vi bastano le ricette pre impostate, l’app My Moulinex vi guida attraverso un’ampia scelta di piatti tutti da provare.

La friggitrice ad aria Moulinex è anche facile da pulire

La friggitrice ad aria più silenziosa di sempre è uno di quegli elettrodomestici che non riuscirete a non utilizzare ogni volta che potrete. Non solo avrete l’opportunità di azionarla in qualsiasi momento della giornata senza disturbare nessuno, ma sarà anche facile da pulire. Il sistema Easy Clean & Store fa sì che la griglia antianderente e la ciotola possano essere pulite senza problemi in lavastoviglie. Un aspetto che la rende versatile, anche perché il cestello grazie al coperchio in dotazione si trasforma in una pratica ciotola in cui conservare comodamente il cibo e riscaldarlo con la friggitrice quando volete.

