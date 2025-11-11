La friggitrice ad aria in ceramica consuma pochissimo e ora costa solo 30 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon La friggitrice ad aria in ceramica in offerta su Amazon

Chi l’ha detto che una buona friggitrice ad aria deve costare tanto? Su Amazon puoi trovare in sconto quella firmata da Severin a poco più di 30 euro. Un vero e proprio affare per un elettrodomestico che diventerà il tuo maggiore alleato in cucina.

L’offerta di Amazon infatti riguarda una fra le friggitrici ad aria più amate, con quasi mille recensioni e commenti entusiastici da parte di chi l’ha provata. Intuitiva e automatica, la friggitrice ad aria Severin FR 2430 è dotata di ben sei programmi automatici che si attivano con un solo tocco e un display touch LCD altamente intuitivo da cui controllarne il funzionamento.

In ceramica, ha un cestello rivestito con questo materiale che rende l’elettrodomestico resistente ai graffi e al calore, ma soprattutto antiaderente. Il risultato è una cottura sana e perfetta, con cibi croccanti e deliziosi senza aggiungere olio.

Non solo: questa friggitrice ad aria è anche super low cost. Il modello FR 2430 è infatti a basso consumo energetico, si riscalda velocemente e cuoce ad una temperatura fra gli 80 e i 200 gradi.

Il costo? Solamente 34 euro con lo sconto di Amazon. Un prezzo irrisorio per un elettrodomestico davvero utile che ti consentirà di cucinare in modo rapida e sano per tutta la famiglia. Per scoprire quanto sia utile basta leggere le recensioni che sono tutte positive ed entusiaste. I clienti affermano che la friggitrice è ottima e funzionale, facilissima da usare e da pulire. Cuoce in modo ottimale ed è un modo alternativo alla cottura tradizionale. Apprezzano inoltre la sua versatilità, la velocità di cottura e le tantissime funzioni.

Cosa si fa con la friggitrice ad aria

Se non l’hai ancora fatto dovresti provare subito la friggitrice ad aria, un elettrodomestico tanto piccolo quanto potente che negli ultimi anni ha rivoluzionato il nostro modo di cucinare. Puoi usarla per preparare tantissimi piatti, rendendo i cibi croccanti, ma sani, con pochissimo olio.

Sceglila per preparare piatti a base di carne, sia fresca che surgelata, come cotolette, salsicce, hamburger, cosce di pollo, ma anche ricette con il pesce come filetti di salmone o di merluzzo. Consente poi di realizzare contorni deliziosi a base di peperoni, broccoli, cavolfiori, carote, zucchine, patate o melanzane.

Nella friggitrice ad aria puoi preparare anche patatine surgelate, cordon bleau e tantissimi altri prodotti pre-fritti o surgelati. Non mancano poi i dolci, come muffin, torte, ciambelle, tortini. Puoi inoltre usare la friggitrice ad aria per essiccare la frutta, per scaldare il cibo avanzato, rendendolo più croccante e delizioso.

Insomma, non esistono ricette che non si possono preparare grazie a questo piccolo, ma potente elettrodomestico che occupa poco spazio in casa ed è eccezionale. Il bello della friggitrice ad aria è che cucina qualsiasi piatto, in base ai gusti e alle esigenze, in pochi minuti, senza sporcare eccessivamente e senza aggiungere grassi alla ricetta. E poi, una volta terminato, potrai lavare facilmente tutto in lavastoviglie.

Resta aggiornata su sconti, accessori ed elettrodomestici da acquistare per la tua dimora: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla casa.