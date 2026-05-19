Ilary Blasi apre al top la finale del Grande Fratello VIP con la sigla, poi viene interrotta: “Perché?”

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Il Grande Fratello VIP ha indossato il suo abito migliore per la finale: dopo tanto tempo, possiamo dire che questa è stata un’edizione che non dimenticheremo. Non sono mancate le perle, non è mancato nemmeno il glamour, nonostante i cocchi spaccati in diretta. E per l’appuntamento che proclama la vincitrice o il vincitore di questa edizione, Ilary Blasi ha aperto il GF con la sigla: una coreografia coordinata con i finalisti e i concorrenti che si sono contesi con il televoto l’ultimo posto. Un’apertura glamour, sì, ma soprattutto riuscita. E non è poco, considerando le critiche che negli ultimi anni ha collezionato il format.

Grande Fratello VIP, Ilary Blasi apre con la sigla al top

Alla finale sono arrivati i personaggi di punta di questa edizione, coloro che hanno saputo lasciare in qualche modo una propria firma al programma. Antonella Elia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Renato Biancardi, Raimondo Todaro e Raul Dumitras. Il primo verdetto riguarda Raimondo Todaro e Renato Biancardi: sono loro infatti a contendersi l’ultimo posto per la finalissima. Che è iniziata al meglio: luci sfavillanti, balli in studio e sul tappeto iconico della Casa del GF, gli ex concorrenti presenti e Ilary Blasi al top con un look mozzafiato, sollevata in alto dai ballerini.

E poi, però, la sua performance viene simpaticamente interrotta da un’altra grande protagonista di questa edizione, anche se non si è guadagnata il posto in finale, ovvero Francesca Manzini. “Mi pari un salame”, queste le parole dell’ex concorrente, eliminata a un soffio dalla fine, riservate nei confronti della conduttrice. La Blasi l’ha ovviamente rimproverata: “Scusa, Francesca, è tutto il pomeriggio che imparo ‘sta sigla. Ma perché hai interrotto ‘sto momento?”. Un momento già previsto, infatti la Manzini ha risposto: “Tu m’hai scritturato e mo me te pigli”. Balletto insieme sulle note di Kiss Kiss.

Una finale ad alta tensione

Questo cast non si è mai risparmiato, e lo ha detto la stessa Ilary Blasi nel corso della finale, lodando anche le opinioniste del programma, un duo davvero azzeccato, ovvero quello composto da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il sistema ha funzionato, se così possiamo dire: la strategia messa in atto nel post Signorini è stata semplice, ovvero quella di “tornare a divertirsi e stupirsi tutti insieme”.

Oltre al glamour e ai balli, ai sorrisi e ai chiarimenti tra Lucia e Renato, è anche arrivato il momento di scoprire l’ultimo finalista. La scelta non è ricaduta su Renato Biancardi, che si è visto quindi sfuggire la finale all’ultimo minuto; come sempre, però, il pubblico è sovrano. Il sesto finalista è Raimondo Todaro.

Renato Biancardi si è diretto verso gli altri concorrenti per salutarli; li rivedrà di lì a poco, in ogni caso. Il regalo di Ilary Blasi, però, è quello di svelare in diretta che Lucia Ilardo ha scritto un bigliettino a Raul, da aprire alla fine del reality. Un addio amaro all’edizione per Renato. La conduttrice ha colpito ancora nel segno, soprannominata subito la “Digos” da Cesara: la curiosità a volte è una tentazione davvero pericolosa.