Grande Fratello VIP, anticipazioni del 19 maggio: è sfida per l’ultimo posto in finale

La finale del Grande Fratello VIP promette emozioni e colpi di scena, a cominciare dalla sfida tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi per l'ultimo posto da finalista

IPA Ilary Blasi

Grande Fratello VIP, atto finale. L’ottava edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si chiude martedì 19 maggio, dopo ben 64 giorni di litigi e colpi di scena. In studio, come sempre, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli ultimi eventi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Visto l’inatteso – ma sperato – successo di ascolti, Mediaset ha fatto slittare la finale per ben due volte rispetto alla data originaria (era prevista il 5 maggio), regalando ai telespettatori altre due settimane di quello che, senza troppi giri di parole, potremmo definire puro delirio.

Scontro per l’ultimo posto in finale

Se c’è chi, come Antonella Elia, ha la certezza di essere in finale ormai da settimane, per gli altri concorrenti il percorso verso la vittoria è stato un tantino più irto di ostacoli. Accanto alla showgirl torinese, a conquistare un posto in quest’ultima puntata del Grande Fratello VIP sono stati nel corso delle puntate precedenti Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raul Dumitras.

Cosa ne sarà di Raimondo Todaro e Renato Biancardi? La serata si apre con una vera e propria sfida al televoto per conquistar il sesto e ultimo posto da finalista, un testa a testa tra due personaggi molto amati dal pubblico di Mediaset e tra i quali la scelta sarà davvero ardua.

Ma se da una parte Todaro – favorito dai sondaggi – ha vissuto giorni più sereni dall’eliminazione di Francesca Manzini, di cui ha spesso preso le parti in nome della loro amicizia, nelle ultime ore non sono mancate tensioni in Casa che potrebbero avere un peso su questo televoto. Parliamo della durissima lite scoppiata tra Raul e Renato, con tanto di rissa quasi sfiorata per via di un commento del primo su un vestito trasparente indossato da Lucia, che ha scatenato la gelosia del secondo.

Dove vedere la finale e come votare il finalista

La finale del Grande Fratello VIP va in onda martedì 19 maggio a partire dalle 21:20 circa, come sempre su Canale 5. È possibile seguire la diretta anche in streaming su Mediaset Infinity e, per i veri appassionati che non vogliono perdere neanche un momento all’interno della Casa più spiata d’Italia, c’è anche la possibilità di seguire il GF Vip no-stop su Mediaset Extra, canale 55.

Votare per il finalista è davvero semplice. Mediaset ha attivato due canali ufficiali per farlo, a cominciare dall’SMS da inviare al numero 477.000.2 scrivendo semplicemente il nome del proprio concorrente preferito (si paga solo per i voti validi e si riceve un SMS di conferma). Si può votare anche (gratuitamente) tramite l’app Mediaset Infinity su smartphone oppure sintonizzandosi su Canale 5 dalla propria Smart TV e premendo il tasto “Freccia Su” del telecomando per lanciare l’applicazione interattiva.