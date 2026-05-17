GF Vip, Raul e Renato si scontrano: la lite e la rissa sfiorata (per Lucia)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Manca poco alla finalissima del Grande Fratello Vip e gli animi sono sempre più accesi. L’ultimo scontro avvenuto in casa coinvolge due (ormai) ex amici, ossia Raul e Renato, al centro di una lite che coinvolge anche Lucia Ilardo.

La lite fra Raul e Renato al Grande Fratello Vip

A scatenare la lite fra Raul Dumitras e Renato Biancardi è stata infatti una battuta fatta a Lucia Ilardo. Ormai da settimane nella casa del Grande Fratello Vip sembra essersi creato uno strano triangolo amoroso. Dopo essersi avvicinata a Renato e aver ricevuto risposte contrastanti, l’ex concorrente di Temptation Island ha deciso di spostare le sue attenzioni verso Raul.

Una scelta che ha creato gelosie e non poche tensioni, portando, a pochi giorni dalla finale, i due concorrenti allo scontro. Tutto è nato per caso: Lucia stava raggiungendo gli altri concorrenti nel Localino quando Raul ha pensato bene di farle degli apprezzamenti. “Interessante”, ha commentato. Poche parole che hanno scatenato l’accesa reazione di Renato Biancardi.

Il cantante napoletano ha accusato il coinquilino di non portargli rispetto e di aver oltrepassato il limite con Lucia. “Tu non parlare, ma un mio amico può dire alla persona con la quale passo le notti, che bel didietro interessante?”, ha detto.

Raul ha subito risposto: “Ma chi pensi di essere per dire di non parlare a me? Ma chi pensi di essere? Hai fatto una figuraccia che sbatti le porte, ma a chi pensi di far paura quando sbatti le porte che quando parli ti impappini? Io parlo quando mi pare e ti mangio se voglio, ho il doppio di te: di testa e di vita”.

La rissa sfiorata e le parole di Raul su Lucia

Gli animi si sono così tanto accesi che Raimondo Todaro è intervenuto per dividere i due ragazzi. Ma Raul e Renato hanno continuato a litigare animatamente, parlando del rapporto con Lucia e del comportamento di entrambi.

In particolare Raul ha sollevato nuovamente alcuni dubbi sulla sincerità di Renato. In tanti nella casa del Grande Fratello Vip sono convinti che il cantante si sia avvicinato a Lucia solamente per arrivare in finale e vivere in qualche modo di “luce riflessa” dopo aver capito che è molto amata dal pubblico.

“Come ti comporti con lei da due mesi? E non ti critico perché non mi interessa criticarti – ha detto Raul -. Guarda che Lucia sta dalla parte mia. Le ho detto ‘vatti a cambiare’ perché il vestito era trasparente. Fino a quattro giorni fa manco la calcolavi di giorno, ci andavi solo di notte”.

A quel punto Renato, arrabbiato, ha deciso di fargli una domanda diretta: “Ti piace Lucia?”, gli ha chiesto. La risposta di Raul è stata secca. “Se mi piaceva me la prendevo prima di te perché sono cento volte più uomo di te”, ha chiarito. La questione ha, come era immaginabile, diviso la casa. Mentre Alessandra Mussolini ha consigliato a Lucia Ilardo di stare attenta a Renato che, secondo l’ex politica, la starebbe solamente usando.