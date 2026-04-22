Grande Fratello Vip, anticipazioni del 22 aprile: scontro fra nemiche, il triangolo Renato-Lucia-Raul

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Il 22 aprile va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con nuovi colpi di scena, nomination durissime e tanti temi da affrontare. Come sempre a condurre lo show ci sarà Ilary Blasi che dallo studio dialogherà con i concorrenti all’interno della casa. Una casa in cui, sin dall’inizio del reality, non sono mancate liti e scontri accesi.

Grande Fratello Vip puntata del 22 aprile, le anticipazioni

Ma cosa accadrà nella puntata del 22 aprile? Questa settimana la trasmissione guidata da Ilary Blasi è stata spostata dallo slot di martedì a quello di mercoledì. Uno spostamento realizzato per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia Inter-Como. Non solo, Mediaset ha anche confermato la decisione di far slittare la finale che sarà il 19 maggio anziché il 5 maggio come era stato previsto.

Al televoto sono finite le grandi nemiche della casa. Ossia Paola Caruso, che è andata al televoto per mano di Antonella Elia con la busta nera, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Il televoto sarà importantissimo: una delle tre infatti conquisterà l’immunità, mentre le altre saranno costrette ad affrontare le conseguenze legate al gioco. I sondaggi, almeno per ora, parlano chiaro su chi la spunterà.

I temi della puntata del 22 aprile del GF Vip

Non sono nomination, nel corso della puntata verranno affrontati alcuni temi importanti. Prima di tutto il bacio fra Raul e Lucia Ilardo, arrivato a sorpresa e capace di sconvolgere Renato Biancardi. Durante la cena spaziale, fra giochi e risate, i due ex protagonisti di Temptation Island si sono scambiati un bacio.

“Io con una persona come lui, fuori farei un figlio. Lui è una persona affidabile, è attento, premuroso. Per me è un ragazzo premuroso e mi piace tanto – ha spiegato Lucia dopo l’avvicinamento con Raul -. L’attrazione fisica è ancora maggiore con Renato, però mi piace anche lui ora. Il fatto è che mi sono accorta che lui riesce a toccare delle corde emotive che Renato non tocca. Questa cosa mi fa riflettere. Lui mi fa sentire vicina alla sua anima, poi mi fa stare tranquilla, con lui sto bene. C’è un dialogo, con un senso, con Renato non riesco a fare un discorso con un senso. Con Renato finisce tutto con battute”.

Il bacio fra i due concorrenti ha sconvolto non poco Renato che ha svelato agli altri inquilini della casa di non sentirsi più tranquillo. Dopo una lite con Alessandra Mussolini, il cantante è esploso: “Ho attacchi di panico, non ce la faccio più”, ha detto, lasciando intendere che potrebbe lasciare la trasmissione prima come era accaduto già a Nicolò Brigante.

Nel corso della puntata non scopriremo solamente se Renato lascerà la casa, ma anche quali sono le reali intenzioni di Raul nei confronti di Lucia Ilardo. La concorrente infatti è convinta che Dumitras sia già preso da lei, grazie anche ai suggerimenti di Alessandra Mussolini.

“Io lui lo vedo innamoratissimo, è pazzo di te – ha detto l’ex politica all’amica durante una conversazione -. Te lo dico io, fidati! Tu non lo capisci. Lui è proprio innamorato. Ti ha detto tante cose, devi capire che ci tiene. Lui si è ricordato di quando sei entrata, cosa hai detto, cosa indossavi. Lui aveva già un interesse nei tuoi confronti. Anche perché altrimenti perché doveva ascoltare quello che tu dicevi a Nicolò e Renato? Lui è stato deluso del fatto che ti sei buttata su Renato. E poi in giardino ti ha dato un bacio così passionale, quello non era per gioco”.