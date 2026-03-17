Perché è famosa Lucia Ilardo del Grande Fratello Vip

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Lucia Ilardo

Tra i concorrenti più chiacchierati della nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è Lucia Ilardo, diventata popolare negli ultimi mesi grazie alla sua partecipazione a Temptation Island programma in cui aveva fatto discutere per via del suo rapporto con l’ormai ex fidanzato Rosario fra intrighi, colpi di scena e bugie.

Lucia Ilardo, la carriera e la vita sentimentale

Nata nel 1998 e cresciuta a Vignola, in provincia di Modena, Lucia Ilardo si è laureata in Giurisprudenza e dopo la laurea ha iniziato a lavorare come consulente aziendale in uno studio di commercialisti. La svolta per lei è arriva quando ha deciso di prendere parte a Temptation Island in coppia con l’allora fidanzato Rosario Guglielmini.

La coppia è entrata nello show di Maria De Filippi per mettere alla prova l’amore ed è stata sotto i riflettori per molto tempo anche dopo la fine del programma. Dopo l’addio al fidanzato, Lucia ha deciso di iniziare un nuovo percorso di vita ed è diventata una conduttrice di eventi ed una speaker radiofonica. Parallelamente è cresciuta anche la sua presenza sui social, dove è riuscita a costruire una community sempre più ampia, diventando rapidamente una influencer molto apprezzata e seguita.

Sul fronte sentimentale la storia d’amore con Rosario Guglielmi ha segnato profondamente l’esistenza di Lucia Ilardo ed è stata particolarmente chiacchierata. La loro relazione è stata una delle più seguite durante la stagione di Temptation Island. I due stavano insieme da tempo, ma attraversavano una fase complicata in cui lei chiedeva maggiore stabilità e voleva iniziare convivenza, ma lui sembrava meno convinto. Dopo la fine del programma, i due hanno tentato di ricucire il rapporto, ma senza successo.

Proprio durante la reunion fra i concorrenti, grazie ad un video di Filippo Bisciglia, Rosario aveva scoperto l’incontro di Lucia con alcuni ex tentatori della trasmissione mentre stavano ancora insieme. Poco dopo la rottura con il fidanzato, la giovane influencer era stata paparazzata con ex protagonisti dello show, mentre nell’ultimo periodo si era parlato di un legame di Lucia con Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello tornato single da poco in seguito alla rottura con Shaila Gatta.

Lucia Ilardo da Temptation Island al Grande Fratello Vip

La popolarità per Lucia Ilardo è arrivata nell’estate del 2025 grazie proprio alla partecipazione a Temptation Island. Il legame fra la giovane e Rosario è stato spesso al centro di polemiche e illazioni, con frecciatine e botta e risposta a distanza. Solo qualche tempo fa l’ex di Lucia era stato ospite di Verissimo dove aveva parlato del loro rapporto e dell’impossibilità di tornare insieme.

“Non c’è una seconda possibilità perché vorrebbe dire perdonare e superare, ma io non riuscirei a superare quello che è successo – aveva detto Rosario a Silvia Toffanin -. Dopo due anni di relazione molto belli, ho perso la fiducia e la magia”. E di fronte alla domanda se fosse ancora innamorato della sua ex aveva risposto: “No, l’amore non è questo. Il vero amore ha un’altra forma”.

Un addio definitivo dunque, che però potrebbe trasformarsi in un nuovo confronto proprio grazie al GF Vip. “Da parte sua c’è stata una chiusura totale: mi ha bloccata ovunque e non c’è stato più modo di parlare – ha confidato Lucia, che però sembra aver deciso di non chiudere le porte all’amore -. Sono pronta anche a lasciarmi andare emotivamente, se dovesse esserci qualcuno che mi colpisce particolarmente e che racchiude un po’ quello che mi piacerebbe trovare in una persona”.