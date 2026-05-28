GF Vip, Lucia corre da Renato dopo il reality. Raul si dissocia: “Situazione inesistente”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Raul Dumitras

Il Grande Fratello Vip è ormai terminato, ma il triangolo amoroso formato da Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras continua ad appassionare il pubblico e far discutere sui social.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi insieme dopo il GF Vip

Nel corso dell’avventura al Grande Fratello Vip, aveva creato grande discussione il tira e molla fra Renato e Lucia. I due si erano avvicinati all’inizio del reality, iniziando una relazione che sembrava destinata a terminare presto per via dello scarso interesse del cantante napoletano nei confronti di Lucia.

Quando lei aveva mostrato di volersi avvicinare a Raul, con tanto di bacio scambiato in confessionale, Renato era tornato a corteggiarla. Il rapporto aveva causato non poche critiche a anche durante le puntate il pubblico si era spesso schierato, dividendosi fra chi faceva il tifo per la coppia Raul-Lucia e chi invece preferiva vedere l’influencer accanto all’artista napoletano.

La reazione di Raul Dumitras e la replica di Lucia Ilardo (su Instagram)

Terminato il Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo ha deciso di incontrare Renato Biancardi. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni e la modella ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui erano al ristorante, durante una romantica cena a lume di candela.

L’incontro fra Renato e Lucia ha creato moltissime perplessità fra i fan dell’influencer. I tanti infatti sono convinti che i sentimenti del cantante nei suoi confronti siano poco genuini. Sulla questione è intervento anche Raul che ha spiegato di aver tolto il “Segui” su Instagram alla Ilardo, proprio per via del suo comportamento e perché non è intenzionato a creare nuovi gossip sul loro rapporto.

In un box domande su Instagram, Raul ha chiarito la sua posizione con la sincerità che da sempre lo contraddistingue. “Ci siamo sentiti – ha rivelato ai fan che gli chiedevano quali fossero i rapporti con Lucia -. Le ho spiegato il mio punto di vista e potremmo non essere, come spesso è accaduto, della stessa idea.Non ne parlo perché veramente non c’è nulla di cui parlare e poi prendo le distanze perché non sono uno a cui piace cavalcare un qualcosa che non esiste.Semplicemente continuo ad essere Raul con tutta l’onestà del mondo”.

L’ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip ha poi rivelato: “Riassumere questa splendida esperienza, dalla quale ho ricevuto tantissimo e nella quale sono riuscito ad essere me stesso sempre, in queste storielle, sarebbe un peccato. Quindi questo è. Non c’è nulla da dire. Sono super felice, super carico, mi sto godendo il rientro e sono pronto a tornare a lavoro”.

La risposta di Lucia, decisamente piccata, non è tardata ad arrivare. “Rispondendo prima ai social che a me in privato, TOP TOP TOP e aggiungo parole sue “no ma non devo parlarne sui social e chiarire lí il nostro rapporto”, sempre lui che risponde al box domande”, ha scritto nelle Stories di Instagram, criticando l’atteggiamento di Raul dopo la fine del reality.