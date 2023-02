Frasi sul ridere, le più belle (che fanno bene al cuore e all’anima)

Fonte: iStock Le frasi più belle sul ridere

Dicono che la risata sia la nostra miglior medicina, un toccasana che guarisce il cuore e l’anima anche dalle ferite più dolorose. Saper sorridere significa riuscire a guardare al di là delle sofferenze che purtroppo incontriamo durante il cammino della nostra vita. Ed è un’arma potentissima per superare tutti gli ostacoli, godendoci ogni singolo istante che viviamo.

Con una risata, possiamo dimenticare quello che ci ha fatto male e possiamo ritrovare la forza di andare avanti. Insomma, tutti dovremmo ridere un po’ di più: su DiLei abbiamo raccolto per te alcune delle più belle e potenti citazioni famose sul ridere, che ti aiuteranno a ricordare l’importanza del buon umore.

Frasi sul ridere, citazioni famose

Grandi artisti e scrittori hanno parlato dell’importanza di ridere nella vita: è un modo per affrontare le giornate più buie, senza mai perdere la speranza. Ecco allora le più famose citazioni da leggere e rileggere anche quando qualcosa va storto.

Un buon momento per ridere è ogni volta che puoi. (Linda Ellerbee)

Dovremmo chiamare falsa ogni verità che non sia accompagnata almeno da una risata. (Friedrich Nietzsche)

L’umorismo è ridere di ciò che non hai quando dovresti averlo. (James Langston Hughes)

L’uomo ha un’arma davvero efficace, e questa è la risata. (Mark Twain)

La risata non ha accento straniero. (Paul Lowney)

Adoro le persone che mi fanno ridere. Onestamente penso che sia la cosa che mi piace di più, ridere. Cura una moltitudine di mali. Probabilmente è la cosa più importante in una persona. (Audrey Hepburn)

Chi non sa piangere con tutto il cuore, non sa nemmeno ridere. (Golda Meir)

Ridono di me perché sono diverso. Rido di loro perché sono tutti uguali. (Kurt Cobain)

Per ridere veramente, devi essere in grado di prendere il tuo dolore e giocarci. (Charlie Chaplin)

Di tutti i giorni, quello in cui non si è riso è sicuramente quello sprecato. (Sebastian Roch)

Se taci dopo la tua risata, un giorno sentirai ridere anche Dio, sentirai ridere l’intera esistenza: alberi, pietre e stelle con te. (Osho)

Se vuoi intravedere dentro un’anima umana e conoscere l’uomo, non preoccuparti di analizzare i suoi modi di tacere, di parlare, di piangere o di vedere quanto è mosso da idee nobili. Otterrai risultati migliori se lo guardi ridere. Se ride bene, è un brav’uomo. Tutto quello che so è che la risata è l’indicatore più affidabile della natura umana. (Fëdor Dostoevskij)

La risata è la mano di Dio sulla spalla di un mondo travagliato. (Bettenell Huntznicker)

La verità è che la risata suona sempre più perfetta del pianto. La risata scorre in un riff violento ed è melodica senza sforzo, il pianto è spesso combattuto, soffocato, mezzo strangolato o ceduto con umiliazione. (Anne Rice)

Ridere fa bene, le frasi più belle

Una risata fa bene al corpo e alla mente: non c’è medicina più potente per superare le giornate no, per affrontare i momenti più difficili e per combattere contro gli ostacoli. Vuoi uscire di casa con un sorriso sulle labbra? Ecco una sfilza di splendide frasi che ti ricorderanno perché ridere fa così bene.

Una bella risata guarisce molte ferite. (Madeleine L’Engle)

Ridi sempre quando puoi. È una medicina a buon mercato. (Lord Byron)

La risata è la chiave della giovinezza. (Karen Madewell)

Un ottimista ride per dimenticare, un pessimista dimentica di ridere. (Tom Nansbury)

La risata è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano. (Victor Hugo)

Non ho visto nessuno morire dal ridere, ma conosco milioni di persone che muoiono perché non ridono. (Dr. Madan Kataria)

La persona che riesce a portare lo spirito della risata in una stanza è davvero benedetta. (Bennett Cerf)

La risata è importante, non solo perché ci rende felici, ma anche perché ha effettivi benefici per la salute. E questo perché la risata coinvolge completamente il corpo e libera la mente. Ci connette agli altri e questo di per sé ha un effetto curativo. (Marlo Thomas)

La vita è degna di essere vissuta finché c’è da ridere. (Lucy Maud Montgomery)

Le persone che smettono di ridere sono sempre quelle che si fanno male. (Josh Sundquist)

Non ridiamo perché siamo felici, siamo felici perché ridiamo. (William James)

La risata è un raggio di sole dell’anima. (Thomas Mann)

So perché ridiamo. Ridiamo perché fa male, ed è l’unica cosa che fa cessare il dolore. (Robert A. Heinlein)

Le risate mi fanno rilassare. È l’equivalente di fare un respiro profondo, lasciarlo uscire e dire: “Anche questo passerà”. (Odette Pollar)

Se non impari a ridere dei guai, non avrai nulla di cui ridere quando sarai vecchio. (Edgar Watson Howe)

La risata è un esercizio fisico prezioso per la salute. (Aristotele)

È impossibile essere arrabbiati e ridere allo stesso tempo. La rabbia e le risate si escludono a vicenda, e tu hai il potere di scegliere l’una o le altre. (Wayne Dyer)

Frasi sul ridere a crepapelle

A volte, la risata sgorga dal cuore ed è impossibile trattenerla. Scaturisce dal profondo ed è la cosa più bella che possa capitarci. Succede quando uno meno se lo aspetta, regalando un’emozione travolgente. Scopriamo insieme alcune delle più belle citazioni famose sul ridere a crepapelle, per ritrovare subito il buon umore.

Contro l’assalto delle risate, nulla può resistere. (Mark Twain)

Ho una di quelle risate molto rumorose e stupide. Voglio dire, se mai mi sedessi dietro di me ad un cinema o qualcosa del genere, probabilmente mi sporgerei e mi direi di stare zitto per favore. (JD Salinger)

Al culmine delle risate, l’universo viene catapultato in un caleidoscopio di nuove possibilità. (Jean Houston)

Era passato molto tempo dall’ultima volta che aveva avuto una risata da graffiare le costole. Aveva dimenticato quanto potesse essere profonda, così diversa dalle risatine e dai sorrisi di cui aveva imparato ad accontentarsi negli ultimi anni. (Toni Morrison)

La mia filosofia nei confronti della vita è godermela al massimo e divertirmi. Sono uno di quei tipi che ridono a crepapelle. Sono eccentrico, ma spiritoso. (Bipasha Basu)

Potremmo contorcerci nell’agonia per il dolore o ridere a crepapelle quando troviamo la felicità. Finché saremo vivi, domani arriverà, diventeremo più forti e continueremo a vivere. Siamo nati per vivere. (Miho Obana)

L’elisir di lunga vita è un gorgogliante flusso di risate. (Richelle E. Goodrich)

Tutto è possibile con una risata. Se riesci a ridere a crepapelle, specialmente di una vita di errori, ne uscirai illeso. (Julieanne O’Connor)

Riconosci la risata che viene dal cuore dal modo in cui suona e da come ti fa sentire. (Michael Bassey Johnson)

Voglio una vita che sfrigola e scoppietta e mi fa ridere a crepapelle. Voglio che la mia quotidianità faccia ridere di pancia Dio, felice di aver dato la vita a qualcuno che ama il suo dono. (Shauna Niequist)

Frasi sul ridere insieme

Saper ridere fa bene non solo a noi stessi, ma anche a chi ci sta vicino. Perché la risata è contagiosa, e non c’è niente di più bello che condividere l’allegria con le persone che amiamo. Inoltre un sorriso unisce molto più di quanto non possa fare qualsiasi altra emozione. Ecco dei toccanti aforismi che ti faranno sull’importanza di ridere insieme, per sentirsi una cosa sola.

La risata è la distanza più breve tra due persone. (Victor Borge)

Non c’è niente al mondo di così irresistibilmente contagioso come risate e buon umore. (Charles Dickens)

Non mi fido di chi non ride. (Maya Angelou)

Gli amici sono la parte più importante della tua vita. Fai tesoro delle lacrime, delle risate e soprattutto dei ricordi. (Dave Brenner)

Tutti ridono allo stesso modo in ogni lingua, perché la risata è una connessione universale. (Jakob Smirnoff)

È davvero difficile odiare qualcuno per il suo essere diverso se siete troppo impegnati a ridere insieme. (George Takei)

La risata è più di una semplice attività piacevole. Quando le persone ridono insieme, tendono a parlare e a toccarsi di più e a stabilire un contatto visivo più frequente. (Gretchen Rubin)

L’amore è la capacità di ridere insieme. (Françoise Sagan)

Ridere insieme di cuore della stessa cosa forma un legame istantaneo. (Liz Curtis Higgs)

Più cose troviamo di cui ridere, più diventiamo vivi. Più cose troviamo di cui ridere insieme, più diventiamo connessi. (Frank Pittmann)

Non riuscire più a ridere insieme è un segno ineluttabile di scarsa sinergia, di amore deteriorato. (Claudio Visconti De Padua)

La gente ama ridere insieme. Io quando sono a casa e guardo la tv non rido a crepapelle, ma se sono in mezzo alla folla e tutti sono coinvolti… (Neil Berkley)

Non puoi essere arrabbiato con qualcuno che ti fa ridere, è semplice. (Jay Leno)

Bello è tacere insieme, ancor più bello ridere assieme sotto il panno di seta del cielo. (Friedrich Nietzsche)

Frasi sul ridere delle canzoni

Ci sono molte splendide canzoni che parlano dell’importanza di saper ridere: grandi artisti le hanno incise per noi, regalandoci brani di una profondità incredibile. Quali sono i più belli? Ecco alcune strofe divertenti e riflessive sul ridere, da soli e in compagnia, per star bene e per dimenticare un dolore.

Tu non lo sai come vorrei

Ridurre tutto ad un giorno di sole

Tu non lo sai come vorrei

Saper guardare indietro

Senza fare sul serio, senza fare sul serio

Come vorrei distrarmi e ridere

(Malika Ayane, Senza fare sul serio)

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere dei guai

Così come non hai fatto mai

E poi pensare che domani sarà sempre meglio

(Vasco Rossi, Vivere)

Di quello che succede, nemmeno della gente

Voglio solo stare con te

E rivederti ridere

E brucerò per te

Mi ferirò per te

(Negrita, Brucerò per te)

Frasi sul ridere di se stessi

Imparare a ridere di noi stessi è quanto di meglio possiamo fare per non soccombere alle avversità della vita. Questa è un’arma potente per evitare che gli altri possano farci del male, è un meccanismo di difesa che possiamo apprendere solamente quando avremo lasciato andare le nostre rigidità, quando avremo smesso di sentirci arrabbiati davanti ai nostri errori e offesi davanti alle altre persone che ce li fanno notare. Ecco le frasi più belle che puoi regalarti per ricordare di saper sempre ridere di te stesso.