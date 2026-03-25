LOL: Chi ride è fuori, svelato il cast e la data di uscita della sesta stagione

"LOL: Chi ride è fuori" è pronto a tenerci compagnia con la sesta stagione: ecco il cast completo e la data di uscita dello show

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Prime Video Italia Alessandro Siani e Pintus conducono la sesta stagione di LOL

LOL: Chi ride è fuori si prepara a tornare con una nuova stagione e, come sempre, tutto inizia da due elementi chiave: il cast e la data di uscita.

Prime Video ha finalmente svelato entrambi, riaccendendo l’attenzione su uno dei format più riconoscibili degli ultimi anni. La regola è sempre la stessa: non ridere facendo ridere gli altri. Ecco chi è pronto a sfidarsi nella sesta edizione dello show.

“LOL: Chi ride è fuori”, il cast e quando esce la sesta stagione

Ormai lo sappiamo: resistere a LOL: Chi ride è fuori è praticamente impossibile, sia per chi guarda sia, soprattutto, per chi partecipa. Eppure ogni stagione c’è sempre qualcuno convinto di potercela fare.

La sesta edizione, appena annunciata da Prime Video, riparte esattamente da qui: dieci nuovi concorrenti, una stanza chiusa e una regola semplicissima che continua a mettere in crisi chiunque. Non ridere. Mai.

Il nuovo gruppo di concorrenti promette scintille. A mettersi alla prova ci saranno Francesco Mandelli e Paola Minaccioni, due nomi che con la comicità (e i tempi comici) hanno parecchia confidenza. Insieme a loro anche Sergio Friscia, Valentina Barbieri e Barbara Foria.

A loro si aggiunge una quota più imprevedibile, che è spesso quella che regala i momenti migliori: da Scintilla a UfoZero2, fino a Yoko Yamada, già molto conosciuta dagli spettatori Prime per la partecipazione a The Traitors. Completano il cast Carlo Amleto e Giovanni Esposito, pronti a giocarsela tra improvvisazione, provocazioni e tentativi (più o meno disperati) di far ridere i colleghi malcapitati.

La dinamica resta quella che conosciamo: sei ore chiusi insieme con l’obiettivo di non cedere mai alla risata. In palio, come sempre, ci sono 100.000 euro da devolvere in beneficenza. La vera posta in gioco, però, rimane quella di riuscire a far ridere dei comici validissimi prima di ridere per primi.

Ufficio stampa Prime Video Italia

In control room, e alla conduzione, tornano Alessandro Siani e Angelo Pintus: una coppia ormai rodata che, quest’anno, ha due carte extra da giocare: Federico Basso e Andrea Pisani, pronti a entrare in scena nei momenti più strategici per destabilizzare i concorrenti.

La stagione è composta da sei episodi e arriva su Prime Video il 23 aprile 2026.

“LOL Halloween Special”, cosa sappiamo

Se le risate della canonica edizione di LOL: Chi ride è fuori non sono abbastanza, la risposta è una versione speciale e a tema.

Prime Video ha infatti annunciato anche LOL Halloween Special, una versione dello show che gioca con atmosfere da brivido e un’estetica decisamente fuori dalla zona di comfort.

A tornare in gara saranno 6 dei volti più iconici delle passate stagioni di LOL, richiamati per una sorta di rivincita in chiave horror. Il meccanismo resta invariato, ma inserito in un contesto che rende tutto più imprevedibile, tra scenografie inquietanti e momenti che oscillano continuamente tra comicità e tensione.

A cambiare è anche il punto di vista: questa volta in control room ci sarà la Gialappa’s Band, con Giorgio Gherarducci e Marco Santin pronti a commentare senza filtri ogni smorfia trattenuta e ogni tentativo fallito di restare seri. La data di uscita di questa versione speciale è ancora un mistero ma, con tutta probabilità, lo show arriverà sulla piattaforma a ridosso della festa di Halloween.