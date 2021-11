Enrica, chi è e cosa fa la sorella di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi non ha bisogno di presentazioni: grazie al successo di fiction televisive come Un Medico in Famiglia e Distretto di Polizia, dove ha interpretato ruoli da protagonista, si è conquistata un posto d’onore nel cuore del pubblico italiano. Ma lei non è l’unica della famiglia a lavorare nell’ambiente televisivo e cinematografico. Anche la sorella Enrica, con la quale ha un rapporto bellissimo, ha recitato in passato, scegliendo però poi una strada diversa.

Chi è Enrica, la sorella di Claudia Pandolfi

Classe 1984, Enrica è la sorella minore di Claudia Pandolfi. Non è un volto noto e non fa parte del mondo dello spettacolo pur avendo recitato, con ottimi risultati, in un film. Con estrema attenzione, infatti, si è sempre tenuta lontana dalle luci dei riflettori, dimostrando di tenere alla privacy e preferendo una carriera diversa, seppur sempre nell’ambito cinematografico e televisivo.

Enrica, per la precisione, preso parte al film Ovosodo, diretto da Paolo Virzì e uscito nel 1997. Il suo è stato un ruolo veramente speciale: ha infatti interpretato lo stesso personaggio di sua sorella, anche lei impegnata sullo stesso set, in una versione però più giovane.

Dopo questa interessante esperienza, tuttavia, Enrica, da sempre riservata e sensibile, ha immediatamente capito che il mondo dello spettacolo e della recitazione non facevano al caso suo. Ha, così, deciso passare dall’altra parte delle telecamere e di occuparsi di film e serie tv esclusivamente dietro le quinte. Lavora, infatti, come script supervisor, segretaria d’edizione.

Claudia ed Enrica Pandolfi, il rapporto speciale tra sorelle

Il rapporto tra Claudia ed Enrica è veramente speciale. Le due, che si portano esattamente dieci anni di differenza, si vogliono un bene sincero e sono sempre pronte a spalleggiarsi. La maggiore delle due, infatti, ha in passato dichiarato che è la sorella a conoscerla più di chiunque altro: dei genitori, dei figli e persino del suo compagno.

Fu proprio l’attrice a volere fortemente la nascita di Enrica. Ancora bambina, infatti, chiese ai genitori di non restare figlia unica e di donargli un fratellino o una sorellina con cui condividere il resto della vita. Claudia ed Enrica, legate nonostante la grande differenza di età, si dimostrano continuamente quanto si vogliono bene. Il loro, d’altronde, è uno degli amori più forti e indistruttibili al mondo: quello tra sorelle.