Pandolfi, l’errore del passato: la lettera sull’ex che non scriverebbe più

Estremamente riservata, Claudia Pandolfi è sempre restia a mettere in mostra la sua vita, preferendo regalare ai telespettatori solo ciò che riguarda la sua professione e il suo talento. I suoi sostenitori, d’altronde, hanno imparato ad amarla anche per questo atteggiamento distaccato. L’attrice, però, non è sempre stata così e, in passato, ha commesso degli errori che oggi non ripeterebbe.

Claudia Pandolfi, la fine del primo matrimonio: il gesto che non rifarebbe

Il successo è una medaglia a due facce: se da una parte c’è il grande calore dei fan e la soddisfazione di essere riconosciuti per il proprio lavoro, dall’altra c’è la grande esposizione mediatica e una netta riduzione dei propri spazi, con grandi difficoltà a tutelare la privacy. Lo sa bene Claudia Pandolfi, che dopo la fama ottenuta con Un Medico in Famiglia ha vissuto dei veri e propri momenti di difficoltà.

Ora estremamente determinata a tutelare la sua vita privata, in passato ha però commesso anche lei qualche errore. Nel 1999, infatti, la Pandolfi ha sposato l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili. Il matrimonio, tuttavia, durò pochissimo: solo un mese. Lei lasciò il marito dopo essersi scoperta innamorata di Andrea Pezzi. Come è facile immaginare, la sua fu una decisione che destò molto scalpore.

Per spiegare le sue ragioni, all’epoca scrisse una lettera aperta al Corriere della Sera. E proprio allo stesso quotidiano, oggi si dice pentita di aver compiuto quel gesto, di aver capito di non doversi mai giustificare pubblicamente per le scelte che riguardano la sua vita e di essere ormai profondamente cambiata:

È stato uno sbaglio – ha ammesso la Pandolfi -, ho capito dopo che nella vita non bisogna giustificarsi. Era un periodo turbolento. Sono passati tanti anni, sono diversa da allora: ma chi non lo è?

Claudia Pandolfi, la sua vita con Marco De Angelis

Oggi la Pandolfi è felice con Marco De Angelis, del quale è innamorata dal 2014. I due si sono uniti con un rito intimo, originale e improvvisato, a Barcellona, per strada: un sacerdote, di una religione che i due non sono riusciti ad individuare, vedendoli innamorati ha benedetto la loro unione. Di matrimonio vero e proprio, però, ancora non se ne parla.

Ora che ha imparato a gestire la fama, Claudia Pandolfi è inarrestabile. In questi giorni è in tv con Un Professore, serie tv già amatissima in cui è protagonista insieme ad Alessandro Gassman. In futuro tornerà a parlare della sua vita privata?