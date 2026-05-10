Kate Middleton, la lettera commovente alla mamma italiana malata di cancro: “Sei di ispirazione”

Kate Middleton risponde (a sorpresa) ad una mamma italiana che sta combattendo il cancro e commuove tutti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Due donne molto diverse, unite dalla stessa battaglia e da una forza straordinaria. Kate Middleton ha commosso il mondo, rispondendo alla lettera di una mamma veneta malata di tumore. Un messaggio fatto di speranza e incoraggiamento, indirizzato a Claudia Zanir, 33enne di Zimella, nel Veronese.

Claudia, dopo aver scoperto la malattia, ha deciso di raccontare la sua storia alla principessa del Galles, ricevendo una risposta commovente.

La lettera di Claudia Zanir a Kate Middleton

La storia, raccontata da L’Arena, parte da Zimella, paese nel Veronese dove vive Claudia. 33 anni e una bimba di un anno e mezzo, Claudia ha visto la sua vita cambiare improvvisamente quando ha ricevuto la diagnosi di tumore. Un momento terribile in cui si è sentita persa e sola.

Proprio in quegli istanti ha pensato di rivolgersi a qualcuno che, prima di lei, aveva vissuto quelle paure e quel dolore. Così, dopo aver preso carta e penna, ha deciso di scrivere una lettera a Kate Middleton. Righe in cui raccontava la sua storia, la malattia, l’angoscia di una mamma e la volontà di tornare ad essere serena.

“Venero in maniera letterale la Principessa del Galles, le scrivo da tre anni e normalmente ricevo le cartoline istituzionali di ringraziamento. Quando, ad agosto, ho scoperto di avere un tumore, ho pensato di scriverle – ha svelato -. Ci era passata prima di me, anche lei da mamma, le ho raccontato quello che stavo vivendo, confidato le mie preoccupazioni per l’intervento e per Teresa, la mia bimba di un anno e mezzo”.

La risposta di Kate e la sua battaglia contro il cancro

A sorpresa Claudia ha ricevuto una risposta da Kate Middleton. Non una cartolina formale, ma una lettera scritta con il cuore, capace di infonderle coraggio e speranza.

“Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso: la tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di ispirazione”, ha scritto la principessa del Galles a Claudia.

D’altronde nessuno come Kate può comprendere ciò che sta passando Claudia. Nel marzo del 2024 la principessa del Galles aveva svelato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di cancro. Kate aveva anche spiegato, in un videomessaggio, di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome.

Per mesi la principessa del Galles si era allontanata dalle scene per sottoporsi alle terapie. In quell’occasione la famiglia era rimasta sempre al suo fianco. William, insieme ai figli George, Charlotte e Louis, l’avevano sostenuta e aiutata, circondandola di amore.

Nel gennaio 2025, finalmente, Kate aveva rivelato che la malattia era in remissione ed era tornata in pubblico.

Qualche tempo fa la moglie di William era tornata a parlare della malattia in modo toccante e con grande coraggio. “Il cancro tocca così tante vite – aveva rivelato -: non solo i pazienti, ma anche le famiglie, gli amici e chi si prende cura di loro. Ci sono momenti di paura e di sfinimento. Ma ci sono anche momenti di forza, gentilezza e di connessione autentica. Oggi ricordiamo quanto sia importante prendersi cura, comprendere e sperare. Sappiate che non siete soli”.