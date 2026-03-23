Kate Middleton, due anni dall’annuncio della malattia: “Oggi è una persona diversa”

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IPA Kate Middleton

Era il 22 marzo del 2024 quando, dopo lunghi mesi di assenza dalla scena pubblica, Kate Middleton annunciò in un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali di aver scoperto di avere il cancro e di star sottoponendosi a un ciclo di chemioterapia. Due anni dopo da quel giorno, la vita della Principessa è profondamente cambiata e, pur tornata ai doveri reali, è diventata “una persona diversa”.

Due anni fa, l’annuncio della malattia

Il 22 marzo 2024, fece il giro del mondo il video che mostrava Kate Middleton seduta nel giardino del Castello di Windsor, con narcisi gialli a farle da cornice. Era dal Natale precedente che la Principessa non si mostrava in pubblico, dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico a inizio anno. In quell’occasione, Kate rivelò di essere affetta da un tumore e di star sottoponendosi a un ciclo di chemioterapia.

La diagnosi di cancro, raccontò, “è stata un duro colpo, e io e il Principe William abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato, per il bene della nostra giovane famiglia”. La Principessa, infine, rivolse il proprio pensiero a coloro che vivevano le stesse paure: “Tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualsiasi forma: per favore, non perdete la fede o la speranza. Non siete soli”.

Il messaggio, rivelò l’ex segretaria personale Jame Lowther-Pinkerton a People, fu scritto dalla Principessa in persona: “Ha scritto lei stessa le parole e le ha pronunciate personalmente: voleva decidere quando fosse il momento giusto per dirlo al mondo. È una cosa incredibilmente importante quella che ha fatto. Ha dimostrato una notevole compostezza, considerando tutto quello che le è successo”.

Oggi la vita di Kate Middleton è cambiata

Nel 2024, l’annuncio che il tumore era in remissione. Oggi Kate Middleton sta bene ed è tornata a svolgere i doveri reali. Le cose vanno meglio, ma la Principessa del Galles resta “concentrata sulla guarigione”. Il che, per lei, significa uno stile di vita diverso. Sì agli eventi istituzionali, ma solo quelli davvero importanti: la priorità è trascorrere più tempo possibile con i figli e rilassarsi nella natura, che Kate definisce il suo “santuario”.

“Non tornerà ai ritmi di un tempo: ha imparato la lezione. – ha scritto su Hello! il biografo reale Robert Jobson – Saranno impegni significativi, con pause dedicate alla famiglia. Non ci si può permettere di andare avanti senza energie, né di trascurare troppo tempo con George, Charlotte e Louis. I tempi in cui si tirava avanti a tutti i costi sono finiti”.

“Come sa chiunque abbia ricevuto una diagnosi di cancro, – ha scritto lei stessa – ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità”. La malattia è stato “un evento che mi ha cambiato la vita” ha confidato e una fonte a lei vicina ha dichiarato al Daily Mail che “è impossibile affrontare un trauma del genere e non essere cambiati come persone”. E dal quel 22 marzo 2024, Kate Middleton è una persona diversa, più consapevole e attenta a ciò che importa davvero.