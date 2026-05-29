Kate Middleton, la risposta decisa che ha messo a tacere i pettegolezzi

Kate Middleton ha affrontato con determinazione una domanda scomoda su lei e William. La sua risposta è esemplare

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton oggi sa come gestire la pressione dei media ed evitare domande scomode o troppo impertinenti. Lei e William hanno adottato una strategia precisa nel rivelare quello che vogliono di loro e dei loro figli, in modo da non far crescere la curiosità morbosa sulla famiglia. Hanno sperimentato, dolorosamente, cosa significa essere investiti da notizie false e teorie complottiste quando la Principessa del Galles era malata e si era ritirata dalla vita pubblica.

Kate Middleton, la risposta esemplare

Ma la determinatezza di Kate Middleton è emersa fin dai primi tempi che frequentava William. Anche se molto giovane e non abituata ai riflettori, era riuscita a gestire lo stress provocato dai media.

Il momento più difficile però è stato il breve periodo in cui si era separata dal Principe, quando erano ancora fidanzati.

All’epoca, nel 2007, Kate con sua sorella Pippa partecipò alla presentazione del libro dello storico Simon Sebag Montefiore, Young Stalin. In quell’occasione ebbe modo di chiacchierare con alcuni importanti giornalisti britannici e alla domanda su come stava dopo la separazione da William, lei rispose semplicemente: “Bene”.

Una replica secca che spiazzò i report, i quali cercarono di carpirle maggiori informazioni, chiedendole: “Ma va davvero tutto così bene?” e lei si limitò a dire: “Sì”. A quel punto non aveva più senso portare avanti la conversazione e Kate riuscì a cavarsela con stile e mettendo a tacere ogni pettegolezzo.

Kate Middleton, la sua vita da single

Lady Middleton sembrò aver assorbito al meglio il duro colpo della fine della relazione con William. Infatti, quest’ultimo, subito dopo essersi lasciato con lei, pare abbia detto con euforia agli amici: “Sono libero” e trascorse insieme a loro la serata in un pub, scolandosi tutto quello che c’era di alcolico nel menu. Un comportamento non molto principesco, ma allora se lo poteva ancora permettere.

Ma evidentemente William non era così felice di aver perso la sua ragazza se ha sentito il bisogno di abbandonarsi all’alcol.

Dal canto suo, Kate reagì in modo molto più posato. Si rifugiò nella famiglia. Fece un viaggio coi genitori, la sorella Pippa e il fratello James. Andarono a Dublino, anche per allontanarsi dalle telecamere. La futura Principessa cercò di distrarsi poi con gli amici, mentre Will era chiuso in caserma.

Come sappiamo, la separazione non durò a lungo. William e Kate avevano entrambi il cuore spezzato. E alla prima occasione in cui si incontrarono nuovamente, si rimisero insieme.

Era giugno, i due si ritrovarono alla festa in maschera organizzata da Sam Waley-Cohen, che lui stesso aveva chiamato “Freakin Naughty. Un mese dopo, hanno confermato pubblicamente il loro riavvicinamento quando Kate ha partecipato al Concerto per Diana. E da lì non si sono più lasciati. A novembre 2010 annunciarono ufficialmente il fidanzamento e il 29 aprile 2011 convolarono a nozze. Dal loro matrimonio sono nati George, Charlotte e Louis.