Kate Middleton e William al Garden Party, la Principessa è un sogno tra pois e perle

Kate Middleton incanta al Garden Party con un look romantico e ultra femminile, firmato Self Portrait. Lei e William hanno fatto gli onori di casa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono stati i protagonisti del Garden Party. E la Principessa del Galles ha incantato tutti con un look bianco e nero retrò davvero da sogno.

Kate Middleton e William ospitano il Garden Party

Re Carlo e Camilla hanno inaugurato la stagione del Garden Party mercoledì 6 maggio, ma per l’appuntamento dell’8 maggio si sono fatti da parte, lasciando spazio a William e Kate Middleton. Questa è la seconda volta che la coppia reale presiede i festeggiamenti a Buckingham Palace.

Nel 2025 avevano deciso di rendere omaggio a coloro che avevano dato contributi significativi alla comunità, tra cui tra cui la famiglia di Liz Hatton, la ragazza malata di cancro che avevano incontrato in precedenza al Castello di Windsor e che purtroppo non ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia.

Quest’anno invece William e Kate hanno privilegiato le associazioni benefiche e tutte quelle attività che sono legate ai progetti personali della coppia reale. Tra gli ospiti invitati a Palazzo figurano Rhian Mannings, fondatrice di 2wish, un’organizzazione che supporta le famiglie in lutto, e Sam Stables, fondatore di We Are Farming Minds, un ente benefico che si impegna a contrastare lo stigma legato alla salute mentale nella comunità agricola.

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Kate Middleton, il cerimoniale del Garden Party

Come sempre Kate è stata impeccabile. La Principessa del Galles è nota per la sua capacità di padroneggiare il protocollo di Corte. Anche se ha raggiunto questi risultati dopo anni di esperienza.

Lady Middleton e suo marito William sono entrati nel giardino di Buckingham Palace, precedendo gli altri membri della Famiglia Reale che erano con loro, ossia il Duca e la Duchessa di Edimburgo, zii del Principe. Prima di scendere le scale, William, Kate, Sophie ed Edoardo sono stati fotografati tutti insieme, per lo scatto di rito.

Quest’anno non ci saranno quasi certamente Beatrice ed Eugenia di York, incinta per la terza volta, a causa dello scandalo causato dai loro genitori Andrea e Sarah Ferguson che sono stati allontanati da Palazzo. Oltre ad aver perso tutti i titoli nobiliari.

Kate Middleton incanta in Self-Portrait

Kate ha incantato al Garden Party con un look ultra femminile e romantico dallo stile retrò. L’abito è firmato Self Portrait ed è composto da una giacca a scollo quadrato, decorata da una camelia in stoffa e bottoni neri, e da una gonna ampia e morbida a pois.

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Il look è completato da un cappello a tesa larga, decorato con del tulle nero, clutch in rafia e décolleté in suede beige di Gianvito Rossi. Come gioielli ha scelto le perle, orecchini e bracciale, appartenuti alla Regina Elisabetta.