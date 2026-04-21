Kate Middleton celebra la Regina Elisabetta, abito dimesso e perle

Kate Middleton torna in pubblico per il centenario di Elisabetta e si presenta con un abito lilla di Safiyaa London e le perle della defunta Sovrana

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Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton è tornata in pubblico per la prima volta dalla domenica di Pasqua. Sono passati quindici giorni e la Principessa del Galles è ricomparsa sulle scene per celebrare il centenario della nascita della Regina Elisabetta. La moglie di William è apparsa con un look essenziale, quasi dimesso, dal colore per lei insolito, ma con un dettaglio prezioso che sancisce il suo legame con la defunta Sovrana.

Kate Middleton e William sono tornati al lavoro dopo un mese

Kate Middleton e William non potevano scegliere un evento più simbolico per tornare al lavoro dopo un mese di vacanza e quindici giorni che non si vedevano in pubblico.

La Principessa e il Principe del Galles si sono presentati a Buckingham Palace per il ricevimento in onore dei 100 anni della Regina Elisabetta, nata il 21 aprile 1926 e scomparsa l’8 settembre 2022.

La giornata è stata ricca di impegni per la Famiglia Reale. Re Carlo ha celebrato l’augusto genetliaco della madre con un discorso pubblico e andando a visitare insieme a Camilla la mostra a lei dedicata e si è presentato al British Museum per visionare i progetti per il memoriale ufficiale dedicato alla defunta Regina.

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Questi sono alcuni degli eventi che il Palazzo ha organizzato per rendere omaggio a Elisabetta II, il cui regno è stato il più lungo della storia britannica.

Ma il momento più importante è stato il ricevimento nella Sala di Marmo di Buckingham Palace dove si sono presentati anche William e Kate. La Principessa del Galles ha fatto gli onori di casa, accogliendo gli ospiti. Tra questi il centenario John Jervois con il quale si è intrattenuta per qualche momento, stringendogli la mano e permettendogli di abbracciarla.

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Durante il ricevimento, Kate e il resto della Famiglia Reale ha incontrato gli invitati provenienti dalle associazioni patrocinate dalla Regina Elisabetta, in segno di continuità con il lavoro svolto dalla defunta Sovrana.

Kate Middleton con l’abito lilla di Safiyaa London

Kate è apparsa sorridente e in ottima disposizione. La moglie di William si è presentata al ricevimento con un look molto formale e bon ton, fin troppo essenziale al punto da apparire dimesso. Sicuramente molto diverso dall’abito trasgressivo che indossò quasi 20 anni fa.

Come spesso accade in occasioni di alta rappresentanza, Kate preferisce affidarsi a brand e modelli già noti, per evitare spiacevoli sorprese.

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Così, per il centenario della Regina Elisabetta ha deciso di indossare un abito midi, firmato Safiyaa London, che di fatto aveva già indossato a Wimbledon nel 2024. In realtà non si tratta dello stesso vestito, ma dell’identico modello in un colore diverso. La prima versione era infatti più scura.

Per il ricevimento la Principessa ha optato per un lilla, un colore insolito per lei, perché lo indossa raramente. Anzi di solito evita tutte le tonalità nella sfera del viola, ma in questo caso ha scelto una tonalità bon ton che richiama esplicitamente lo stile adottato da Elisabetta.

Kate Middleton con le perle di Elisabetta II

La Principessa, che incontrò per la prima volta Elisabetta nel maggio del 2008 al matrimonio del cugino del principe William, Peter Phillips con Autumn Phillips, era nota per il suo stretto rapporto con la nonna del marito. Dalla sua scomparsa nel 2022, Kate ha continuato a rendere omaggio alla defunta Sovrana indossando alcuni dei suoi gioielli più preziosi. Come ha fatto al ricevimento in suo onore.

Lady Middleton ha infatti abbinato al suo abito lilla la collana a tre fili di perle che era appartenuta Elisabetta II, coordinandola a degli orecchini pendenti.