Kate Middleton, l’abito trasgressivo che non può mai più indossare

Kate Middleton non può indossare quello che vuole. Ma c'è un tipo abito che le è assolutamente vietato portare, perché è troppo sconveniente

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non può indossare quello che vuole. Essere Principessa del Galles comporta degli obblighi, anche nel look. Ci sono capi che può indossare solo in certe circostanze, altri che può scegliere nella vita privata, anche se preferibilmente vanno evitati e altri ancora che sono decisamente vietati. Tra questi ultimi rientrano i mini dress. Eppure c’è stata un’occasione semi-formale in cui l’abbiamo vista con vestito cortissimo e aderente, subito fatto sparire dal suo armadio.

Kate Middleton, il suo immenso guardaroba

Kate Middleton è sicuramente una delle donne più invidiate al mondo, almeno per quanto riguarda il suo guardaroba che comprende centinaia di capi griffati, di ogni tipo, dagli abiti da sera ai jeans, dalle giacche low cost ai tailleur da migliaia di euro.

Per non parlare degli accessori. Chi non vorrebbe in tutti i colori le magnifiche décolleté di Gianvito Rossi o i sandali di Prada o le scarpe da Cenerentola di Jimmy Choo. E poi i gioielli dal valore inestimabile e dalla storia antica. A tutto questo vanno aggiunti cappelli di ogni foggia e grandezza, cappotti diversi per ogni giorno dell’anno, compresi i mesi estivi, considerando quanti ne ha, borse esclusive di ogni grandezza e forma.

Eppure tutti i capi e gli accessori che Kate possiede sono frutto di un attento studio e rispondono a un preciso dress code.

Kate Middleton, quando ha trasgredito le regole

La Principessa del Galles qualche volta fa uno strappo alla regola. Da quando è sposata con William, ossia dal 2011, l’abbiamo vista indossare gonne corte o con spacchi profondi e subito pentirsene, perché è bastato un colpo di vento per mostrare quello che non doveva essere visto.

Kate ha anche osato mostrare le spalle nude, ma solo quando si trattava di eventi di gala legati al mondo dello spettacolo, ma mai durante cene a Palazzo. L’abbiamo vista anche con dei sandali e lo smalto rosso, ma anche in questo caso solo a un cocktail party non formale.

Getty Images

Insomma, Kate ha quasi sempre saputo attenersi al protocollo senza risultare eccessivamente vintage o bon ton, anche se non sono mancati nel corso degli anni scivoli in questa direzione. Comunque sia non ha mai commesso errori irrimediabile o che hanno generato scandalo e disappunto a Palazzo.

Kate Middleton, l’abito proibito

Anche perché la moglie di William ha saputo fin da subito riconoscere i limiti oltre i quali non doveva andare. Dopo il matrimonio ha radicalmente cambiato il suo stile e ha definitivamente appeso all’armadio certi capi, come il mini abito azzurro che fece scalpore nel lontano 2009.

Allora era solo la ragazza di William, si sarebbe fidanzata con lui solo nel novembre del 2010 e ad aprile dell’anno successivo sarebbe convolata a nozze.

Getty Images

Kate, molto giovane ma già nota per il suo legame col Principe, arrivò alla prima londinese del film Tenacity Of The Tasman indossando un abito azzurro acceso, aderente, con maniche a trequarti e gonna corta ben sopra al ginocchio. Lady Middleton lo aveva abbinato a una giacca corta, pesanti calze coprenti nere, stivali alti e una maxi borsa del tutto inadeguata alla serata.

Getty Images

Look del genere sparirono quasi subito dal suo armadio. E i mini dress aderenti furono decisamente proibiti, sostituiti da sofisticati abiti da sera, non privi di dettagli seducenti, come quello che indossò anni dopo, nel 2022, alla prima di Top Gun: Maverick, firmato Roland Mouret, grazie al quale lasciò senza fiato anche Tom Cruise.