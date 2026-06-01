Kate Middleton, è lei la “cognata che non ha mai avuto”: un’alleanza strategica a corte

Potrebbe arrivare ben presto un'alleanza strategica a corte per Kate Middleton: Harriet Sperling sarà la "cognata" che non ha mai avuto?

IPA Kate Middleton

All’interno della Famiglia Reale, Kate Middleton ha vissuto a suo modo una forma di solitudine, non avendo molte figure femminili “complici”. Meghan Markle, dopo la Megxit, vive ormai a Montecito con Harry e i bambini. Le cugine acquisite Beatrice ed Eugenia, invece, restano a debita distanza dalla Corona, complice lo scandalo Epstein che ha travolto il padre Andrea. Tutto questo, però, potrebbe cambiare presto. Perché il prossimo fine settimana Peter Phillips, il figlio della Principessa Anna, sposerà Harriet Sperling, e quella che si profila all’orizzonte è un’alleata.

Chi è Harriet Sperling, la nuova “amica” di Kate Middleton

Harriet Sperling ha 45 anni e svolge la professione di infermiera pediatrica per il Servizio Sanitario Nazionale. Ed è anche un’appassionata di sviluppo cerebrale infantile: esattamente l’area su cui Kate Middleton, da anni, sta investendo le proprie energie con il Royal Foundation Centre for Early Childhood (è stata in visita a Reggio Emilia in Italia proprio per scoprire le eccellenze del nostro territorio in fatto di prima infanzia). Più che una coincidenza, sembra la “scusa” perfetta per una collaborazione futura.

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Da pochi anni, inoltre, Harriet ha cominciato a scrivere come freelance. Proprio sulle pagine del magazine Woman Alive ha raccontato il capitolo più intimo della sua vita: quello da madre single. Ha infatti una figlia tredicenne, Georgina, nata dal suo primo matrimonio, e ha trascorso oltre dieci anni come unica guida per la bambina.

“Io e mia figlia abbiamo percorso dieci anni insieme, senza distinzioni. Ci paragono a un’isola e spesso mi è sembrato difficile immaginare che qualcuno possa unirsi a noi”, queste le parole della sua penna: la fede cristiana è un pilastro del suo cammino personale.

Harriet Sperling, le affinità con Kate Middleton e il matrimonio con Peter Phillips

Il salto da mamma single a futura “cugina acquisita” della Principessa del Galles, comunque, non è arrivato all’improvviso. Harriet e Peter hanno reso ufficiale il fidanzamento nell’agosto scorso, dopo che i primi rumors sulla loro relazione erano cominciati a circolare nella primavera del 2024. Per il rampollo della Principessa Anna è il secondo “sì”: Peter aveva alle spalle il matrimonio con Autumn Kelly, da cui erano nate le figlie Savannah e Isla. Romantico anche un dettaglio dell’anello di fidanzamento di Harriet, che è stato disegnato dallo stesso gioielliere che nel 1946 realizzò quello della Regina Elisabetta II.

Sui parallelismi con Kate, intanto, gli osservatori di corte stanno già osservando ogni dettaglio. Le due donne hanno praticamente la stessa età (la Sperling è più grande di un anno), provengono entrambe da famiglie dell’alta borghesia inglese (Kate dal Berkshire, Harriet dal Gloucestershire) e amano gli stessi marchi di moda.

Tanto che Harriet, in una sua recente apparizione ufficiale, ha sfoggiato un abito fucsia scatenando un piccolo “effetto Kate“: il pezzo è andato sold out in poche ore, e il brand ha dovuto persino lanciare una nuova versione. Per la Principessa del Galles potrebbe essere finalmente il momento di trovare qualcuno con cui prendere un tè pianificando le future attività a corte: per il Daily Mail, potrebbe addirittura essere la “cognata che non ha mai avuto”.