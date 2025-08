Peter Phillips pronto a sposarsi, chi è la futura sposa Harriet Sperling

IPA Peter Phillips ed Harriet Sperling

I matrimoni dei componenti della Monarchia Inglese fanno sempre sognare i sudditi, che non vedono l’ora di commentare gli abiti scelti dagli sposi e dagli invitati. A distanza di alcuni anni dalle nozze di William e Harry d’Inghilterra, Beatrice ed Eugenia di York, che sono stati seguitissimi in tutto il mondo, un altro membro della Famiglia Reale ha annunciato che convolerà presto a nozze, anche se la sua cerimonia probabilmente sarà meno sontuosa di quelle dei suoi cugini.

Peter Phillips, infatti, sposerà presto in seconde nozze la fidanzata Harriet Sperling.

Peter Phillips si sposa, l’annuncio

Il figlio maggiore della principessa Anna, Peter Phillips ha deciso di sposarsi e si è proposto alla sua fidanzata Harriet Sperling, che ha risposto positivamente alla sua richiesta. I due, quindi, convoleranno presto a nozze anche se, come svelato dal comunicato ufficiale diramato dalla coppia, non è stata ancora fissata una data dell’evento: “Il signor Peter Phillips, figlio di Sua Altezza Reale la Principessa Reale e del Capitano Mark Phillips, e la signora Harriet Sperling, figlia dei defunti signor Rupert Sanders e signora Mary Sanders del Gloucestershire, hanno confermato oggi il loro fidanzamento ufficiale. Non è stata ancora fissata ufficialmente una data per le nozze”.

Re Carlo III e la Regina Camilla sono stati informati del lieto evento prima di procedere all’annuncio e con loro anche i Principi del Galles: “Entrambe le famiglie sono state informate congiuntamente dell’annuncio e sono state felicissime della splendida notizia del loro fidanzamento. Le Loro Maestà il Re e la Regina, il Principe e la Principessa del Galles sono stati informati dell’annuncio”.

IPA

L’annuncio arriva poche ore dopo la notizia che anche Lady Eliza Spencer, nipote di Lady Diana, convolerà presto a nozze, dopo una proposta di nozze da sogno, che ha avuto luogo al tramonto a Santorini.

Non è noto, invece, come abbia deciso di porre la fatidica domanda Peter Phillips che ha donato alla sua futura sposa un meraviglioso anello di fidanzato con un diamante centrale con taglio brillante. Per le foto ufficiali, Peter Phillips ha scelto una semplice camicia bianca e celeste a quadri. La futura sposa, invece, è entrata già nel ruolo, indossando un completo, composto da blusa e gonna bianche in un fresco tessuto estivo.

Harriet Sperling, chi è?

Peter Phillips sposerà, quindi, la fidanzata Harriet Sperling in seconde nozze, come rivelato da Hello. I due si frequentano da solo un anno ma sono già così innamorati da spingere il figlio della Principessa Anna d’Inghilterra a compiere il fatidico passo. La futura sposa è un’infermiera pediatrica del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) ed è stata già sposata in passato con un istruttore di fitness.

La nuora della Principessa Reale è anche mamma di Georgina che ha 13 anni. Anche Peter Phillips ha avuto un precedente matrimonio con Autumn Kelly, durato 12 anni, da cui sono nate Savannah di 14 anni, e Isla di 13 anni.

Harriet Sperling ha 45 anni e, oltre, al suo lavoro da infermiera, è anche una scrittrice freelance. Al Royal Ascot 2025 la futura sposa si è già fatta notare per il suo gusto in fatto di stile.