Ilsi è tenuto dal 17 al 21 giugno: è una delle occasioni migliori in cui sfoderare gli "abiti da festa", quindi sì al glamour, ma assolutamente vietati gli eccessi. E, tra look indimenticabili (come quelli proposti da Zara Tindall) e abiti che non hanno pienamente convinto, è tempo di tirare le somme. Molto elegante ildella Regina Camilla , che ha indossato una spilla a goccia con smeraldi e diamanti, dono della Regina Elisabetta II.