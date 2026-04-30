Kate Middleton, impone le sue regole al Royal Ascot dopo tre anni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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La partecipazione di Kate Middleton al prossimo Royal Ascot, che si svolge da martedì 16 a sabato 20 giugno 2026, non è stata ancora confermata. Ma la Principessa del Galles ha imposto le sue regole per la nuova edizione. Almeno stando a quanto riporta la guida Royal Ascot Handbook: The Art of Dressing Well.

Kate Middleton, l’ultima volta al Royal Ascot

Kate Middleton ha appena festeggiato il suo 15esimo anniversario di matrimonio con William, celebrato con una nuova foto di famiglia, condivisa sui social. Nelle ultime apparizione pubbliche dopo Pasqua ha consolidato il suo ruolo di futura Regina, specialmente con l’abito-cappotto blu di Alexander McQueen, sfoggiato all’Anzac Day, chiaramente ispirato a Lady Diana.

Oltre agli impegni che ha nella sua agenda personale, ci si aspetta di rivedere Kate ad alcuni appuntamenti annuali di fine primavera-inizio estate, come il Trooping the Colour, il Royal Ascot e Wimbledon.

Ma proprio la sua partecipazione al Royal Ascot non è così scontata. L’ultima volta che la Principessa del Galles si è fatta vedere all’ippodromo, che per altro si trova non lontano dalla sua casa, era il 2023. Sono dunque trascorsi già tre anni.

Nel 2024 Kate non andò alle corse dei cavalli, perché si stava curando dal cancro. E nel 2025 aveva limitato gli impegni pubblici, proprio per riprendersi a pieno dalla malattia. Al suo posto però avevano assistito alle competizioni sia suo marito William sia sua madre Carole Middleton. Ovviamente Carlo e Camilla, ora in viaggio negli Stati Uniti, sono ospiti fissi, in quanto Sovrani e anche in quanto appassionati di cavalli.

Kate Middleton impone in dress code al Royal Ascot

Malgrado la prolungata assenza al Royal Ascot, Kate ha imposto le sue regole all’evento sportivo, almeno in fatto di look. Lo riporta l’autorevole guida Royal Ascot Handbook: The Art of Dressing Well che definisce il corretto dress code alle corse di cavalli.

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Prima del 2023, Kate si è presentata al Royal Ascot con abiti chiari. Due volte ha scelto il pizzo bianco, tra cui in abito di Dolce & Gabbana. Nel 2019 aveva indossato un abito celeste di Elie Saab mentre nel 2022 aveva scelto una mise bianca a pois neri.

Ma l’ultima volta cambiò decisamente stile, presentandosi con un look “rosso pomodoro”, come è stato definito il colore acceso del suo abito.

La Principessa del Galles nel 2023 indossò un vestito di Alexander McQueen, il suo brand preferito che sceglie quasi sempre per gli eventi più formali.

l’abito presentava un punto vita ben definito, spalle dalla struttura morbida e una gonna fluida di media lunghezza che si muoveva elegantemente a ogni passo. La tonalità di rosso era decisamente audace, bilanciata da un cappello a tesa larga tono su tono di Phillip Treacy, la borsa era di Hermes.

Ebbene, stando alla Royal Ascot Handbook: The Art of Dressing Well questo rosso audace è destinato a dominare al Royal Ascot 2026. La guida afferma che il dress code di quest’anno impone alle Ladies presenti all’ippodromo outfit dai colori vivaci, ispirati all’abito rosso indossato da Kate tre anni fa.

Ci si aspetta che anche la Principessa del Galles rispetti la regola da lei imposta e che indossi un abito dalle tonalità sgargianti, sempre che si presenti all’evento.